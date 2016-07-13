Омич забил супругу до смерти, после того как она призналась в измене

Версия следствия: супруги часто выпивали, на этом фоне проходили ссоры из ревности. В вечер последней ссоры, мужчина вернулся домой и снова начал подозревать супругу в измене. Женщина скрывать правду не стала и рассказала, что изменила мужу с общим знакомым.