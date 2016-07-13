Омич забил супругу до смерти, после того как она призналась в измене

Тело 28-летней женщины обнаружила в городе Тара бригада скорой помощи, приехавшая на вызов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «… причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности…»
Следствие установило, что к преступлению причастен 30-летний супруг погибшей, ранее судимый за угон и кражу. Его задержали.
Версия следствия: супруги часто выпивали, на этом фоне проходили ссоры из ревности. В вечер последней ссоры, мужчина вернулся домой и снова начал подозревать супругу в измене. Женщина скрывать правду не стала и рассказала, что изменила мужу с общим знакомым.
После этого подозреваемый начал избивать супругу. Это происходило около часа. Когда мужчина увидел, что она без сознания, то вызвал скорую, однако спасти женщину не удалось.
Расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу, двое малолетних детей супругов переданы в органы опеки.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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