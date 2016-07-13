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Неизвестный водитель оставил без воды поселок Светлый в Омске

13 июля 2016, 08:37
Повреждение трубопровода.

Как сообщает пресс-служба «Росводоканал Омск», информация об изливе воды из колодца на улице Маргелова поступила в диспетчерскую около 19 часов 12 июля.

Оперативно в поселок Светлый выехала бригада слесарей. Начались аварийно-восстановительные работы. Чтобы найти место повреждения на 200-миллиметровом трубопроводе потребовалось отключить воду.

Выяснилось, что причиной аварии стал неизвестный водитель, наехавший на обочине на бетонную крышку колодца. Под весом машины крышка раскололась, ее фрагменты упали на чугунный водопровод, повредив его.

В ходе ремонтных работ сотрудники «ОмскВодоканала» обнаружили на трубе трещину значительной протяженности. Пришлось вести земляные работы. В результате ночной труд девяти сотрудников-слесарей и четырех единиц техники увенчался успехом к 7:15 утра. Водоснабжение в поселок Светлый было восстановлено.


Фото: иллюстрация

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