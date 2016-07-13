На Омск обрушатся тысячи метеоров



Это значит, что особенно ярко звездопад Персеиды будет виден на протяжении двух ночей. Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом. В городе точку обзора лучше выбрать повыше, например, на балконе верхнего этажа, или выбраться за город. Возможность наблюдения во многом зависит от погоды.