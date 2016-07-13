На Омск обрушатся тысячи метеоров

Совсем скоро в Омске будет виден один из самых красивых звездопадов – метеорный поток Персеиды.
Метеоритные тела, не успевая долететь до Земли, сгорают в атмосфере, а земляне видят падающие с неба звезды. В середине августа омичи станут свидетелями множества ярких космических вспышек – по ночному небу пролетят несколько тысяч метеоров и болидов.
- Наибольшей активности метеорный поток достигнет 12 и 13 августа, - сообщает порталу Gorod55 специалист Омского планетария Елена Леус. – В эти дни скорость потока составит около 60 метеоров и болидов в час.
Это значит, что особенно ярко звездопад Персеиды будет виден на протяжении двух ночей. Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом. В городе точку обзора лучше выбрать повыше, например, на балконе верхнего этажа, или выбраться за город. Возможность наблюдения во многом зависит от погоды.
- В Омске будут видны только самые активные метеоры. Из-за сильной дымки, подсвеченной фонарями, ночного неба почти не видно. Городское освещение и облако из газа и пыли, висящее над Омском, значительно затрудняют видимость, - говорит Елена Леус.
Просто считая пролетающие метеоры и фиксируя время, можно помочь научному изучению метеорного потока. Любительские наблюдения каждый год собирает и анализирует Международная метеорная организация.
Звездопад Персеиды образовался в 1992 году от кометы Свифта-Туттля, которая возвращается к Солнцу каждые 135 лет. Земля ежегодно проходит через ее след, и миллионы людей в это время становятся свидетелями метеорного потока.
Фото: twanight.org