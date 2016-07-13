Молодой человек в Омске умер на улице, не дождавшись скорой

В этот момент мимо проезжает скорая помощь, но мимо. Прохожий звонит по телефону медикам еще раз. Проходит еще время и наконец – автомобиль скорой помощи «борт 404». Но парень уже не дышит, пульса нет, сердечных ритмов тоже. Массаж сердца ничего не дает.