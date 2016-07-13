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Молодой человек в Омске умер на улице, не дождавшись скорой

13 июля 2016, 14:27
Сообщение очевидца.

В Омске пользователь социальных сетей по имени «Георгий Шершнёв», во время вечерней прогулки на улице Перелета, обнаружил в кустах молодого человека. Тот едва дышал, и случайный прохожий решил помочь – вызвал скорую помощь.

Дальше началось ожидание. 5-7-10 минут… Георгий замечает, что от места, где лежал молодой человек до больницы БСМП «2 минуты». В ожидании медиков случайный прохожий реанимирует парня – у того пропадает пульс, делает массаж сердца. Тот снова дышит. Скорой всё нет.

В этот момент мимо проезжает скорая помощь, но мимо. Прохожий звонит по телефону медикам еще раз. Проходит еще время и наконец – автомобиль скорой помощи «борт 404». Но парень уже не дышит, пульса нет, сердечных ритмов тоже. Массаж сердца ничего не дает.

Как объяснили медики, раньше не получилось – была авария.

Далее очевидец сообщает, что на руках у молодого человека обнаружили следы от уколов, на спине синяки от ударов или от падения. Всё равно жаль – это был человек, он куда-то шел по своим делам.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области сообщает, что по факту сообщения в социальной сети проводится доследственная проверка. Опубликованная информация будет проверена, причину смерти молодого человека установят и примут процессуальное решение.


Фото со страницы очевидца: vk.com/lolnonstop

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