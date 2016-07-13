Молодой человек в Омске умер на улице, не дождавшись скорой

В Омске пользователь социальных сетей по имени «
Дальше началось ожидание. 5-7-10 минут… Георгий замечает, что от места, где лежал молодой человек до больницы БСМП «2 минуты». В ожидании медиков случайный прохожий реанимирует парня – у того пропадает пульс, делает массаж сердца. Тот снова дышит. Скорой всё нет.
В этот момент мимо проезжает скорая помощь, но мимо. Прохожий звонит по телефону медикам еще раз. Проходит еще время и наконец – автомобиль скорой помощи «борт 404». Но парень уже не дышит, пульса нет, сердечных ритмов тоже. Массаж сердца ничего не дает.
Как объяснили медики, раньше не получилось – была авария.
Далее очевидец сообщает, что на руках у молодого человека обнаружили следы от уколов, на спине синяки от ударов или от падения. Всё равно жаль – это был человек, он куда-то шел по своим делам.
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области сообщает, что по факту сообщения в социальной сети проводится доследственная проверка. Опубликованная информация будет проверена, причину смерти молодого человека установят и примут процессуальное решение.
Фото со страницы очевидца: vk.com/lolnonstop