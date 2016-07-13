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Минфин и ФНС собираются следить за крупными тратами россиян

13 июля 2016, 15:29
Борьба с «серыми» зарплатами.

К обсуждению идеи контроля крупных расходов населения для борьбы с зарплатами в конвертах вернулись ФНС (Федеральная налоговая служба) и Минфин, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на комментарии шести федеральных чиновников.

Источники издания отметили, что проработанных механизмов в настоящее время еще нет, подобная возможность лишь обсуждается, а саму идею назвали «сырой».

Один из собеседников заявил, что возобновление обсуждения по данному вопросу вызвано необходимостью «чем-то наполнять бюджет». Но при этом чиновник, представляющий финансово-экономический блок правительства, отметил, что мыслить исключительно с точки зрения доходов власти не должны.

Согласно мнению чиновников, у налоговиков имеется достаточное количество инструментов для контроля крупных расходов россиян. В частности, у них есть сведения о недвижимости и автомобилях. Например, ГИБДД передаются данные в ФНС при постановке автомобиля на учет для транспортного налога, данные о приобретении недвижимости могут быть получены от Росреестра, кроме того возможно получение сведений и о банковских счетах.

Но, как отмечает чиновник, использование вышеуказанных данных для доначисления физическим лицам НДФЛ невозможно. Необходимо найти доходы, с которых налог уплачен не был, после их обнаружения ФНС доначислит налог и передаст данные в правоохранительные органы, которые будут выявлять их легальность.

В Минфине изданию заявили, что подобная инициатива не исходила от ведомства. В ФНС данную ситуацию оставили без комментариев.


Фото: иллюстрация

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