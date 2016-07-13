Минфин и ФНС собираются следить за крупными тратами россиян

Согласно мнению чиновников, у налоговиков имеется достаточное количество инструментов для контроля крупных расходов россиян. В частности, у них есть сведения о недвижимости и автомобилях. Например, ГИБДД передаются данные в ФНС при постановке автомобиля на учет для транспортного налога, данные о приобретении недвижимости могут быть получены от Росреестра, кроме того возможно получение сведений и о банковских счетах.