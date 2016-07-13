Летние инвестиции

В отсутствие четких настроений на инвестиционном рынке люди начинают задумываться о том, как сберечь свои накопления. Этим во многом объясняется огромный неувядающий интерес к покупке долларов. Процент тех, кто желает заработать на спекулятивных операциях с валютой, невелик. Покупка доллара в большинстве своем воспринимается как определенная защитная инвестиция. К сожалению, в любой кризис доллар по отношению к российскому рублю, как правило, ощутимо растет. Люди к этому привыкли и покупку долларов воспринимают как самый очевидный вариант защиты своих сбережений.

Однако приобретение доллара как защитного актива не является сегодня правильным. Что такое защитный актив? Это актив, который уберегает инвестора от потерь при вложении средств. Никакая иностранная валюта в полной мере такой характеристикой не обладает. Например, те, кто приобрел доллар в начале года по 70, 75 или 80 рублей, на текущий момент несут реальные потери, порядка 20%, превращая эти доллары обратно в рубли.