Летние инвестиции

О современных инвестиционных трендах и наиболее эффективных способах сохранения капитала в условиях лета-2016 рассказывает управляющий офисом «БКС Премьер»* в Омске Ирина Махова.
Сегодня мы поговорим об актуальном вопросе летних инвестиций. Второй и третий кварталы традиционно характеризуются определенным снижением инвестиционной активности, но следует иметь в виду: не думать о вложении средств в этот период могут позволить себе только те, чья деятельность носит выраженный сезонный характер. Такие инвесторы летом получают доход в бизнесе, а зимой – на инвестиционном рынке, выравнивая тем самым годовые финансовые потоки.
Однако в основной массе мы трудимся по найму, и уровень нашего дохода не имеет ярких сезонных колебаний. В этом случае позволить себе зимой думать о своих деньгах, а летом нет означает разрешить себе какую-то часть этих денег потерять, поскольку инфляция, в отличие от нас, летом в отпуск не уходит. Значит, деньги требуют точно такого же внимания, как и в иное время года. Более того, если у вас возникает инвестиционное настроение, то отпуск – это хорошая возможность уделить своим деньгам время и детально разобраться в том, как ими управлять.
Каковы сегодняшние инвестиционные тенденции? На фондовом, долговом, да и в целом на финансовом рынке нет общего настроения, единого тренда. С одной стороны, наша экономика переживает определенный кризис, с другой стороны, с января 2016 доллар ощутимо сдал свои позиции. С фондовым рынком мы наблюдаем ту же противоречивую историю – в кризис он достаточно серьезно просел, при этом за последнее время показал свой исторический максимум, связанный с валютной переоценкой акций отечественных компаний.
Среди профессионалов нет единого настроя, единого понимания рыночных перспектив. Будет ли расти дальше российский рынок или остановится? Будет ли расти американский рынок или произойдет коррекция после семилетнего роста? Что будет с экономикой Китая? Даже с выборами президента в США неопределенность – Клинтон или Трамп? Меры, предлагаемые ими в предвыборных программах, существенно отличаются друг от друга. А поскольку экономика Америки – это ведущая экономика мира, изменения в ней повлияют на устройство всей мировой экономики. И Россия – не исключение.
В российской экономике сильны ожидания снижения ключевой ставки, что должно сделать деньги более доступными. При этом правительство и Центральный банк говорят, что их основная задача сейчас – это борьба с инфляцией, что невозможно при низкой учетной ставке.
В отсутствие четких настроений на инвестиционном рынке люди начинают задумываться о том, как сберечь свои накопления. Этим во многом объясняется огромный неувядающий интерес к покупке долларов. Процент тех, кто желает заработать на спекулятивных операциях с валютой, невелик. Покупка доллара в большинстве своем воспринимается как определенная защитная инвестиция. К сожалению, в любой кризис доллар по отношению к российскому рублю, как правило, ощутимо растет. Люди к этому привыкли и покупку долларов воспринимают как самый очевидный вариант защиты своих сбережений.
Однако приобретение доллара как защитного актива не является сегодня правильным. Что такое защитный актив? Это актив, который уберегает инвестора от потерь при вложении средств. Никакая иностранная валюта в полной мере такой характеристикой не обладает. Например, те, кто приобрел доллар в начале года по 70, 75 или 80 рублей, на текущий момент несут реальные потери, порядка 20%, превращая эти доллары обратно в рубли.
Первое свойство, которым должен обладать защитный актив, – это полная возвратность капитала. В этом смысле классическим защитным активом является банковский депозит. И именно поэтому в России проникновение депозитов колоссальное, особенно по сравнению с Европой и Америкой, где хранение крупной суммы денег в банке – своего рода комильфо. Это связано, во-первых, с тем, что в России еще не сложилась культура инвестирования. Во-вторых, к сожалению, многие компании, называвшиеся инвестиционными, предлагали своим клиентам, да и сейчас в отдельных случаях предлагают исключительно спекулятивные вложения, обладающие колоссальным риском. Люди, обжегшись, считают, что инвестирование – это всегда своеобразная лотерея.
Почему выбирают депозит? Потому что он основан на трех китах банковской деятельности – возвратности, платности, срочности. Клиент уверен, что его деньги вернутся в конкретные сроки и с конкретной доходностью, на которую он соглашался. Получить именно то, что ожидаешь – самый лучший вариант. Это заставляет обращаться к данному способу вложения средств снова и снова. Но сейчас тенденции на рынке банковских депозитов таковы, что ставки по ним снижаются. В первую очередь мы это увидели в валютных депозитах – валютная ликвидность большая, разместить валюту эффективно банки уже не могут. Поэтому текущие ставки по таким депозитам в 1-2% можно назвать чуть ли не ограничительными.
Что касается рублевых депозитов, мы тоже уже увидели определенную динамику – в крупнейших банках средняя ставка сократилась до уровня 9,5–10%. Тем, кого этот уровень доходности не устраивает, стоит задуматься об альтернативных вариантах для размещения денег.
Классической альтернативой банковскому депозиту являются структурные продукты* с полной защитой капитала. Структурный продукт – это набор финансовых инструментов в определенной пропорции: примерно 90% вкладывается в надежные финансовые инструменты, например облигации ведущих компаний, а 10% – в покупку потенциально более перспективных активов, но сопряженных с определенным риском, например акции. Что это дает? Основная доля, вложенная в надежные финансовые решения, за время действия продукта должна прирасти на недостающие 10% и обеспечить 100% защиты вашего капитала. А 10%, вложенные в перспективные активы, призваны обеспечить инвестиционный доход, разумеется, при выполнении условий структурного продукта.
Существуют также структурные продукты, которые предполагают, как и депозиты, фиксированную прибыль. Это биржевые ноты или облигационные структурные продукты, удобные тем, что и срок, и сумма известны заранее, а доходность, как правило, более привлекательна в сравнении с классическими инструментами с фиксированным процентом.
Здесь отсутствует человеческий фактор – вы не действуете на основе прогнозов, в которые тоже иной раз закрадывается ошибка. Выбираете лишь исходные параметры – на какой срок, в какой актив и под какую доходность желаете вложить средства. И ничто уже не может повлиять на исход такой инвестиции.
По сути, в обыкновенном структурном продукте на базе облигаций единственный риск, который вы несете, – это риск, связанный с дефолтом эмитента. Но в продукты, предлагаемые, например, БКС, входят облигации компаний, ключевых для российской экономики. Мы расцениваем вероятность их дефолта как крайне низкую и считаем, что покупка подобного структурного продукта является актуальной.
Минусы структурных продуктов. Как мне кажется, их всего два. Во-первых, вы никак не можете повлиять на результат и получить доходность больше изначально заложенной. Если хотите использовать рыночные колебания, можете обратиться к другим финансовым решениям, не «скованным» условиями конкретного продукта. Второй момент: структурный продукт – срочный (от 3 месяцев до 5 лет). Безусловно, есть возможность выйти до истечения срока, но как при любом досрочном выходе, вы будете нести определенные рыночные риски.
Отсюда рекомендация – сначала определить для себя главные параметры: цель инвестиции, оптимальный срок, в течение которого деньги будут работать, а также сумму изначальных вложений и допустимые риски, после чего уже принимать решение о вложении в те или иные продукты и инструменты.
* «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014, лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
** Структурный продукт – внебиржевой срочный контракт. ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
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