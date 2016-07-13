Доставка Tele2 выходит на федеральный уровень

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выбрал единого партнера для доставки товаров из интернет-магазина во всех регионах присутствия компании. Теперь обслуживать покупателей будет федеральная логистическая компания SPSR Express.
Сотрудничество позволяет осуществлять курьерскую доставку заказов из
При оформлении заказа в интернет-магазине Tele2 пользователь может выбрать один из двух видов получения товара – самовывоз или курьерскую доставку. При выборе последнего следует указать фамилию и имя получателя, телефон и адрес, по которому будет осуществляться доставка. Позже с клиентом свяжутся специалисты интернет-магазина для уточнения необходимой информации и подтверждения заказа. Обязательным условием для получения товара является наличие документа, удостоверяющего личность. Оплатить покупку можно наличными или банковской картой при получении заказа и заключении договора об оказании услуг связи. Стандартная доставка осуществляется бесплатно.
В ближайшее время во всех 65 регионах присутствия оператора также заработает услуга
В I полугодии 2016 года количество заказов, сделанных в интернет-магазине Tele2, выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в интернет-магазине оператора представлен широкий выбор номеров всех категорий, смартфоны Tele2 Mini в черном и белом цветах, USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Онлайн-канал является одним из приоритетных направлений развития сети дистрибуции Tele2. Количество пользователей нашего интернет-магазина растет с каждым днем – это действительно удобный и оперативный способ приобрести необходимый товар, не выходя из дома или офиса. Партнерство с SPSR Express позволяет использовать единый стандарт работы при доставке заказов во все регионы Tele2. Такой подход помогает оператору сократить операционные издержки, централизованно управлять доставкой и усовершенствовать качество обслуживания».
Алексей Борисов, директор департамента развития нового бизнеса SPSR Express:
«Логистическое решение для Tele2 было разработано с учетом политики низких цен, реализуемой партнером. Оно поможет компании оптимизировать издержки на логистику и сохранить привлекательное ценовое предложение для клиентов, сделает доставку товаров из интернет-магазина оператора максимально удобной и доступной для клиентов».
SPSR Express
SPSR Express – эксперт логистический решений. Компания более 15 лет успешно реализует проекты в области почтовых услуг, экспресс-доставки и складской логистики. Крупнейший частный оператор с собственной филиальной сетью. Зона географического покрытия свыше 6000 населенных пунктов. В 2013 году компания открыла международное направление, заняв лидирующие позиции среди частных экспресс-операторов России. В настоящее время инфраструктура SPSR Express состоит из 9 распределительных и 15 сортировочных центров, 200 офисов и представительств в городах России, более 1 тыс. собственных автомобилей и 4 тыс. сотрудников. Сегодня SPSR Express по праву считается одной из самых инновационных компаний в области почтовой логистики.
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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