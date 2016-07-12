В Омске ребенок спас от тюрьмы мать, похитившую полмиллиона рублей

Сегодня, 12 июля, в омском Первомайском районном суде администратору медицинского центра был вынесен приговор по уголовному делу о хищении чужого имущества. 35-летняя Наталья Лехнович, воспользовавшись служебным положением, похитила более полумиллиона рублей.
Находясь на должности кассира-администратора детского медицинского центра «Здоровый ребенок», омичка присваивала себе деньги клиентов, вносимые в качестве оплаты услуг центра. Клиенты получали квитанцию об оплате медицинских услуг, при этом отрывные части таких квитанций оставались у кассира.
Чтобы факт хищения не стал известен начальству, Лехнович вносила в отрывные части информацию о получении денежных средств в меньшем размере, либо указывала неполные сведения об оплате. Всего за период с января 2014 по июнь 2015 женщина причинила центру «Здоровый ребенок» ущерб суммой более полумиллиона рублей.
Суд признал Лехнович виновной, постановив возместить причиненный ущерб и лишить женщину свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с пребыванием в исправительной колонии общего режима. С решением суда омичка согласилась, вину в преступлении признала, после чего ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Причиненный работодателю ущерб женщина не возместила.
При этом ближайшие несколько лет Лехнович проведет на свободе. Она воспитывает малолетнего ребенка, и, согласно ч.1, ст.82 Уголовного кодекса, имеет право на отсрочку отбывания наказания. Когда ребенку исполнится ровно четырнадцать лет, женщина отправится в колонию.