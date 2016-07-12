В Омске ребенок спас от тюрьмы мать, похитившую полмиллиона рублей

Суд признал Лехнович виновной, постановив возместить причиненный ущерб и лишить женщину свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с пребыванием в исправительной колонии общего режима. С решением суда омичка согласилась, вину в преступлении признала, после чего ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Причиненный работодателю ущерб женщина не возместила.