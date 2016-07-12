Омичей предупредили о пробках из-за ремонта дорог в городе

Омичей предупреждают о временном ограничении движения транспорта. Как отмечают в департаменте транспорта администрации Омска, это связано с проведением работ по ремонту проезжих частей автомобильных дорог.
Затруднения в движении транспорта возможны круглосуточно при благоприятных погодных условиях:
- на улице Б. Хмельницкого (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на участке от улицы Ипподромной до улицы Кирова);
- на улице Нефтезаводской (укладка верхнего слоя асфальтобетона);
- на улице Химиков (на отдельных участках укладка выравнивающего или верхнего слоя асфальтобетона);
- на проспекте Мира (укладка верхнего слоя асфальтобетона).
Движение транспорта может быть затруднено ежедневно в период с 11 по 16 июля с 20:00 до 6:00 на улице Лукашевича (укладка верхнего слоя асфальтобетона).
Источник: admomsk.ru