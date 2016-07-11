В Омске готовят к запуску космический троллейбус

Накануне завершился конкурс эскизов на создание дизайн-проекта космического троллейбуса. Идея конкурса принадлежит общественному движению «Омичи за трамвай».
По наблюдению организаторов, троллейбус, который ходит по Космическому проспекту, мимо макета ракеты "КОСМОС 3М", можно превратить в «космический», с помощью красивого дизайна снаружи и изнутри.
К участию в конкурсе на создание эскизов космического троллейбуса были приглашены омские дизайнеры, граффитчики и художники. Каждая представленная работа по-своему уникальна: использованы различные техники от компьютерной графики до хны и акварели.
Победителем стал дизайн Никиты Абрамова, на втором месте – работа Андрея Севера, на третьем – Марии Шинкевич.
Следующий этап работы над «космическим» троллейбусом – непосредственно дизайн транспортного средства.
– Запуск троллейбуса зависит от того, как быстро эскиз будет доработан и согласован. Мы ориентируемся на конец июля – август, – сообщает председатель общественного движения «Омичи за трамвай» Юрий Романовский порталу Gorod55.
Верхнее фото: roscosmos.ru
Фото в тексте: vk.com/space_trolleybus