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В Омске готовят к запуску космический троллейбус

11 июля 2016, 20:06
Общественная инициатива.

Накануне завершился конкурс эскизов на создание дизайн-проекта космического троллейбуса. Идея конкурса принадлежит общественному движению «Омичи за трамвай».

По наблюдению организаторов, троллейбус, который ходит по Космическому проспекту, мимо макета ракеты "КОСМОС 3М", можно превратить в «космический», с помощью красивого дизайна снаружи и изнутри.



К участию в конкурсе на создание эскизов космического троллейбуса были приглашены омские дизайнеры, граффитчики и художники. Каждая представленная работа по-своему уникальна: использованы различные техники от компьютерной графики до хны и акварели.



Победителем стал дизайн Никиты Абрамова, на втором месте – работа Андрея Севера, на третьем – Марии Шинкевич.


Следующий этап работы над «космическим» троллейбусом – непосредственно дизайн транспортного средства.


– Запуск троллейбуса зависит от того, как быстро эскиз будет доработан и согласован. Мы ориентируемся на конец июля – август, – сообщает председатель общественного движения «Омичи за трамвай» Юрий Романовский порталу Gorod55.



Верхнее фото: roscosmos.ru

Фото в тексте: vk.com/space_trolleybus

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