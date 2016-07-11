В Омске дорожник обвинен в хищении 3,4 млн рублей при укладке асфальта

По версии следствия, руководитель одной из омских строительных фирм, используя служебное положение, совершил хищение свыше трех миллионов рублей.

Следствием установлено, что в 2013 году фирма 42-летнего мужчины занималась укладкой асфальта на территории омского государственного предприятия. В процессе работ была использована более дешевая марка асфальтобетонной смеси, а также, согласно технической документации, асфальт не был уложен в заявленном объеме.