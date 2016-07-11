В Омске дорожник обвинен в хищении 3,4 млн рублей при укладке асфальта

В Омске завершилось следствие по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного управления УМВД России по Омской области.
По версии следствия, руководитель одной из омских строительных фирм, используя служебное положение, совершил хищение свыше трех миллионов рублей.
Следствием установлено, что в 2013 году фирма 42-летнего мужчины занималась укладкой асфальта на территории омского государственного предприятия. В процессе работ была использована более дешевая марка асфальтобетонной смеси, а также, согласно технической документации, асфальт не был уложен в заявленном объеме.
По итогам судебно-бухгалтерской экспертизы, сумма похищенных из федерального бюджета средств превысила 3,4 млн рублей.
Для подтверждения версии следствия была проведена серия проверок деятельности строительной фирмы. В результате полученных заключений почерковедческой и строительно-технической экспертиз обвинение в отношении руководителя фирмы подтвердилось. Итоги судебно-бухгалтерской экспертизы показали, что сумма средств, похищенных из федерального бюджета, превышает 3,4 миллиона рублей. По ходатайству следователя суд арестовал земельный участок руководителя фирмы.
Согласно обвинительному заключению, утвержденному прокурором, мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
По материалам пресс-службы Следственного управления УМВД России по Омской области.
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