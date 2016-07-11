В Омске днем высаживают тысячи цветов, а вечером омичи тащат их к себе

Пока одни организации и горожане украшают улицы, дворы и скверы города цветами, другие (нерадивые омичи) под покровом ночи утаскивают зеленые насаждения с клумб в неизвестном направлении.
Пресс-служба мэрии Омска сообщает о масштабных озеленительных работах, проходящих в настоящее время в сквере имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь ведется подготовка к окружной выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства.
Работа по комплексному благоустройству этой зеленой зоны началась в 2013 году. Администрация Центрального округа и Омский государственный университет путей сообщения пришли к совместному решению по реализации программы «Студенческий сквер».
«Учитывая, что сквер находился в неудовлетворительном состоянии и требовались значительные работы по его комплексному благоустройству, по просьбе администрации округа специалистами ООО «Горпроект» безвозмездно была подготовлена проектно-сметная документация на проведение его реконструкции, – отметил глава администрации округа Сергей Дмитриенко. — В 2013 году были выполнены работы по сносу 150 аварийных деревьев, корчевке пней. В 2014 и 2015 годах проведены основные работы по замене деревьев. Основные благоустроительные работы запланированы на текущий год».
В настоящее время выполнен основной объем работ по реконструкции сквера: высажено около 600 деревьев, завершено строительство поливочного водопровода, выполнен текущий ремонт линии наружного освещения, установлено шесть дополнительных опор линии, оборудована детская площадка, отремонтированы ступени входной группы. Завершается укладка плитки в центральной части сквера, реконструкция дорожек.
Работы в основном выполняются за счет средств социальных партнеров. На просьбу администрации Центрального округа принять участие в реконструкции сквера откликнулись 29 хозяйствующих субъектов. Так, ЗАО «Омскгражданстрой» ведет работы по ремонту ограждения, в том числе на средства муниципального гранта. ООО «Зеленхоз» выполнена посадка 21 000 цветов, включая 8000 гладиолусов на центральной клумбе.
Открытие обновленного сквера запланировано на 30 июля. Он станет площадкой окружной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2016», которая пройдет под девизом «Центральный! Студенческий! Мой!». С 14:00 до 22:00 для омичей здесь будет организована концертная программа с участием лучших творческих коллективов города.
Кто тащит
Теперь о тех, «кто тащит». Камера наружного наблюдения засекла вот такую неприглядную картину на улице Ленина у дома №50. Радуйтесь, любительница цветов – теперь ваше лицо знает половина города.