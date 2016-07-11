В Омске днем высаживают тысячи цветов, а вечером омичи тащат их к себе

«Учитывая, что сквер находился в неудовлетворительном состоянии и требовались значительные работы по его комплексному благоустройству, по просьбе администрации округа специалистами ООО «Горпроект» безвозмездно была подготовлена проектно-сметная документация на проведение его реконструкции, – отметил глава администрации округа Сергей Дмитриенко. — В 2013 году были выполнены работы по сносу 150 аварийных деревьев, корчевке пней. В 2014 и 2015 годах проведены основные работы по замене деревьев. Основные благоустроительные работы запланированы на текущий год».