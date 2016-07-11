Сборная Португалии впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу

Единственный в матче гол на 109-й минуте дальним ударом забил 28-летний форвард Эдер, вышедший на замену походу матча. Таким образом, португальцы стали десятыми чемпионами Европы в истории турнира, причем добиться этого результатам в финале против сборной Франции удалось европейским бразильцам удалось без своего лидера Криштиану Роналду, который получил травму и был заменен на 24-й минуте встречи.