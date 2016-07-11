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Сборная Португалии впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу

11 июля 2016, 09:31
Победа темной лошадки.

Сборная Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы, в финале со счетом 1:0 подопечные Фернанду Сантуша обыграли хозяев турнира французов. Лучшим игроком финала был выбран защитник европейских бразильцев Пепе.

Единственный в матче гол на 109-й минуте дальним ударом забил 28-летний форвард Эдер, вышедший на замену походу матча. Таким образом, португальцы стали десятыми чемпионами Европы в истории турнира, причем добиться этого результатам в финале против сборной Франции удалось европейским бразильцам удалось без своего лидера Криштиану Роналду, который получил травму и был заменен на 24-й минуте встречи.



Обладателем «Золотой бутсы» стал форвард сборной Франции Антуан Гризманн, забивший на Евро-2016 6 голов, больше него в рамках одного турнира в истории Чемпионатов Европы забивал лишь Мишель Платини, 9 голов, в 1984 году.

Лучшим молодым игроком был признан 18-летний полузащитник сборной Португалии, который в новом сезоне будет выступать в составе мюнхенской «Баварии». Стоит отметить, что юный игрок дважды становился лучшим игроком матча на завершившемся Евро-2016.

Путь финалистов к решающей встрече выглядит следующим образом:



Верхнее фото: dailynigerianews.com

Фото в тексте: иллюстрация

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