Сборная Португалии впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Португалия впервые в своей истории стала чемпионом Европы, в финале со счетом 1:0 подопечные Фернанду Сантуша обыграли хозяев турнира французов. Лучшим игроком финала был выбран защитник европейских бразильцев Пепе.
Единственный в матче гол на 109-й минуте дальним ударом забил 28-летний форвард Эдер, вышедший на замену походу матча. Таким образом, португальцы стали десятыми чемпионами Европы в истории турнира, причем добиться этого результатам в финале против сборной Франции удалось европейским бразильцам удалось без своего лидера Криштиану Роналду, который получил травму и был заменен на 24-й минуте встречи.
Обладателем «Золотой бутсы» стал форвард сборной Франции Антуан Гризманн, забивший на Евро-2016 6 голов, больше него в рамках одного турнира в истории Чемпионатов Европы забивал лишь Мишель Платини, 9 голов, в 1984 году.
Лучшим молодым игроком был признан 18-летний полузащитник сборной Португалии, который в новом сезоне будет выступать в составе мюнхенской «Баварии». Стоит отметить, что юный игрок дважды становился лучшим игроком матча на завершившемся Евро-2016.
Путь финалистов к решающей встрече выглядит следующим образом:
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