Омичка в ответ на побои и оскорбления зарезала своего любовника

Предварительная версия следствия: медсестра, подозреваемая в убийстве, предоставила жилье своему сожителю, ранее неоднократно судимому мужчине. Она долгое время терпела от него оскорбления и побои. В пятницу 8 июля произошла очередная ссора, и женщина ударила во время конфликта ножом в грудь мужчине, причинив ему ранение, от которого сожитель скончался на месте.



Ведется следствие, подозреваемая омичка находится под подпиской о невыезде.