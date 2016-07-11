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Омичка в ответ на побои и оскорбления зарезала своего любовника

11 июля 2016, 14:56
Медсестра под подозрением.

Тело 50-летнего мужчины обнаружила 8 июля 2016 года бригада скорой помощи, приехавшая ночью по вызову в квартиру, расположенную в доме по проспекту Мира. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Предварительная версия следствия: медсестра, подозреваемая в убийстве, предоставила жилье своему сожителю, ранее неоднократно судимому мужчине. Она долгое время терпела от него оскорбления и побои. В пятницу 8 июля произошла очередная ссора, и женщина ударила во время конфликта ножом в грудь мужчине, причинив ему ранение, от которого сожитель скончался на месте.

Ведется следствие, подозреваемая омичка находится под подпиской о невыезде.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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