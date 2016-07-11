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Глава департамента строительства уволился из мэрии после 11 лет работы

11 июля 2016, 17:16
Отставка в администрации.

Сергей Козубович покинул пост директора департамента строительства, сообщает пресс-служба Администрации Омска.


Сегодня, 11 июля, мэр Вячеслав Двораковский освободил Козубовича от должности: трудовой договор расторгнут по инициативе работника.

Как ранее сообщалось в омских СМИ, отставка директора департамента может быть связана с трудоустройством его дочери Александры в ведомство, возглавляемое отцом. В частности, «Коммерческие Вести» уточняют со ссылкой на слова мэра, что причиной увольнения стало несогласие экс-директора с позицией прокуратуры, заинтересовавшейся трудовыми отношениями Козубовичей. Согласно закону о госслужбе, близкие родственники не могут находиться на службе, если деятельность одного из них подконтрольна другому. Вероятно, что в результате проверки прокуратуры один из Козубовичей был вынужден оставить пост.


На сегодняшний день Александра Козубович продолжает работать в должности главного специалиста отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения.
Напомним, что Сергей Козубович проработал в должности на протяжении почти 11 лет – с 2005 года. Новая кандидатура на пост директора департамента пока неизвестна.

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
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