Глава департамента строительства уволился из мэрии после 11 лет работы



Сегодня, 11 июля, мэр Вячеслав Двораковский освободил Козубовича от должности: трудовой договор расторгнут по инициативе работника.



Как ранее сообщалось в омских СМИ, отставка директора департамента может быть связана с трудоустройством его дочери Александры в ведомство, возглавляемое отцом. В частности, «Коммерческие Вести» уточняют со ссылкой на слова мэра, что причиной увольнения стало несогласие экс-директора с позицией прокуратуры, заинтересовавшейся трудовыми отношениями Козубовичей. Согласно закону о госслужбе, близкие родственники не могут находиться на службе, если деятельность одного из них подконтрольна другому. Вероятно, что в результате проверки прокуратуры один из Козубовичей был вынужден оставить пост.