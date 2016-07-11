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Для сборной России по футболу нашелся новый наставник

11 июля 2016, 17:53
Известный в прошлом футболист.

Перспективу трудоустройства в качестве наставника футбольной сборной России с представителями РФС (Российский футбольный союз) обсудил тренер Сергей Семак, сообщает издание «Известия».

Согласно информации издания, 40-летний специалист выразил свою готовность стать главным тренером сборной России. Кроме того, отмечается, что нынешний работодатель Семака – Санкт-Петербургский «Зенит» – препятствий специалисту чинить не будет, если РФС сделает выбор в пользу его кандидатуры.

Соглашение между Сергеем Семаком и «Зенитом» истекло 31 мая, но питерский клуб готов продлить контракт еще на два года. Данный вопрос отложен до окончательного решения РФС.

Также изданием отмечается, что по-прежнему главным кандидатом на вакантное место наставника сборной России является Курбан Бердыев из «Ростова», сенсационно занявшего в минувшем сезоне 2-е место.

Сергей Семак становился чемпионом России пять раз в составе трех клубов: ЦСКА (в 2003), «Рубина» (в 2008 и в 2009), «Зенита» (в 2010 и в 2012).

С национальной сборной Сергей Семак работает с конца лета 2014 года – сначала в качестве ассистента Фабио Капелло, а после Леонида Слуцкого.

Стоит напомнить, что футбольная сборная России осталась без главного тренера после провального выступления на прошедшем Евро-2016, сенсационную победу в котором одержала сборная Португалии.


Фото: univision.com

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