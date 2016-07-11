Девушки с обнаженной грудью прокатились на машине по городу 18+

Вероятно, туристы приехали на курорт с уральского Кургана именно на автомобиле и эмоции взяли верх над культурой. Мнение пользователей социальных сетей разделилось. Одни считают, что девушки позорят родной город, другие же советуют относиться к этому спокойней – «отдых на курорте должен сопровождаться яркими впечатлениями». Так что девушки «подарили» эти впечатления не только себе, но окружающим.