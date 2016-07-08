Роспуск сборной России по футболу одобрен 230 тысячами голосов

Стоит напомнить, что сборная России по футболу не сумела преодолеть на Чемпионате Европы во Франции групповой этап. Подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с Англией (1:1), а после проиграли сначала словакам (1:2), потом с разгромным счетом уступили футболистам из Уэльса (0:3), которые сенсационно дошли до полуфинала турнира, но право сыграть в главном матче Евро-2016 отдали португальцам, проиграв со счетом 0:2.