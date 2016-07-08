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Роспуск сборной России по футболу одобрен 230 тысячами голосов

8 июля 2016, 10:45
Не оправдала ожиданий.

Петиция за расформирование российской сборной по футболу, которая ранее была опубликована на сайте Change.org, набрала уже более 229 тысяч подписей.

Автор петиции предлагает распустить нынешний состав российской футбольной сборной в связи с тем, что спортсмены на Евро-2016 не оправдали надежд. Инициатор выступает за набор нового состава, а также построить футбольные поля и заняться подрастающим поколением на «сэкономленные».

Стоит напомнить, что сборная России по футболу не сумела преодолеть на Чемпионате Европы во Франции групповой этап. Подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с Англией (1:1), а после проиграли сначала словакам (1:2), потом с разгромным счетом уступили футболистам из Уэльса (0:3), которые сенсационно дошли до полуфинала турнира, но право сыграть в главном матче Евро-2016 отдали португальцам, проиграв со счетом 0:2.



Вторым финалистом стали хозяева турнира французы, которые в полуфинале оказались сильнее сборной Германии, одержав «сухую» победу со счетом 2:0.

Фото: wallpaperdx.com

#Новости#Футбол#Главное#Спорт
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