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Омичка упала в метровую яму на недавно отремонтированном тротуаре

8 июля 2016, 14:46
Расследование инцидента.

По факту падения девушки в образовавшуюся в результате обвала тротуарной плитки метровую яму, наполненную водой, на пешеходной дорожке на улице Андрианова СУ СК РФ по Омской области начата доследственная проверка по размещенной ранее в СМИ информации об этом инциденте, который случился 5 июля 2016 года.

Все обстоятельства случившегося инцидента будут установлены в ходе проверки, кроме того, будет дана юридическая оценка действиям работников строительной фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг или выполнение работ, не отвечающим требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей. Процессуальное решение будет принято по окончанию проверки.

Стоит отметить, что новый тротуар был уложен на улицы Андрианова менее одного года назад.



По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: omskzdes.ru

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