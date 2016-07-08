Омичка упала в метровую яму на недавно отремонтированном тротуаре

По факту падения девушки в образовавшуюся в результате обвала тротуарной плитки метровую яму, наполненную водой, на пешеходной дорожке на улице Андрианова СУ СК РФ по Омской области начата доследственная проверка по размещенной ранее в СМИ информации об этом инциденте, который случился 5 июля 2016 года.
Все обстоятельства случившегося инцидента будут установлены в ходе проверки, кроме того, будет дана юридическая оценка действиям работников строительной фирмы по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг или выполнение работ, не отвечающим требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей. Процессуальное решение будет принято по окончанию проверки.
Стоит отметить, что новый тротуар был уложен на улицы Андрианова менее одного года назад.