Омичка упала в метровую яму на недавно отремонтированном тротуаре

По факту падения девушки в образовавшуюся в результате обвала тротуарной плитки метровую яму, наполненную водой, на пешеходной дорожке на улице Андрианова СУ СК РФ по Омской области начата доследственная проверка по размещенной ранее в СМИ информации об этом инциденте, который случился 5 июля 2016 года.