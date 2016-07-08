Наступление нового 2017 года отложили из-за вращения Земли

Текущий 2016 год продлится дольше стандартных временных рамок из-за необходимости синхронизации атомного и астрономического времени. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на Военно-морскую обсерваторию США.
Корректировка будет небольшой – наступление 2017 года отложено на 1 секунду. Ее добавят к последней минуте 31 декабря 2016 года. Таким образом, произойдет синхронизация универсального координированного времени (UTC) и астрономического времени (UT1).
Точное время измеряется учеными посредством атомных часов с 1967 года. Именно эти показатели лежат в основе четкой работы таких навигационных систем, как GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, сообщает Википедия.
После запуска атомных часов ученые выяснили, что Земной шар вращается вокруг своей оси неравномерно. Каждый оборот имеет некоторую временную разницу. Эта разница постепенно накапливается и UTC с UT1 начинают «отставать» друг от друга.
Если не проводить синхронизацию, то через время календарь перестанет показывать нужную дату. За разницей показателей следит Международная служба вращения Земли (IERS), штаб-квартира которой находится в Париже.
Как только возникает необходимость корректировки, IERS добавляет «високосную» секунду к временному интервалу. В прошлый раз это было сделано 30 июня 2015 года.
Система «високосных» секунд действует с 1976 года. После 2016-го совокупная разница добавленных секунд станет равна 37-ми.
Кроме навигационных систем, дополнительные секунды играют огромную роль в различных компьютеризированных областях – банковской сфере, на транспорте, космической отрасли, в производстве и так далее.