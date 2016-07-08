Наступление нового 2017 года отложили из-за вращения Земли

Точное время измеряется учеными посредством атомных часов с 1967 года. Именно эти показатели лежат в основе четкой работы таких навигационных систем, как GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, сообщает Википедия.