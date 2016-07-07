За ДТП с четырьмя погибшими омскому водителю грозит до 7 лет

В омский районный Первомайский суд передано дело помощника машиниста Алексея Ларионова, обвиняемого в по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ. В результате нарушения ПДД, действия 26-летнего водителя по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц. Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Омской области.
Как ранее
Столкновение с бетонной опорой путепровода произошло в районе виадука у Телецентра.
В результате столкновения погибли четыре пассажирки Тойоты – в том числе годовалая девочка. На момент аварии ребенок был на руках одной из женщин. От полученных травм пассажирки скончались на месте. В страшном ДТП выжили водитель и одна из пассажирок, мать девочки.
Вину Ларионов отрицать не стал. За ДТП, унесшее жизни четырех человек, его могут лишить свободы сроком до 7 лет. Следствие вел ССО УМВД России по Омской области.
По материалам пресс-службы Прокуратуры России по Омской области
Верхнее фото: REGIK55 ОМСК
Фото в тексте: 55.mvd.ru, 55.mchs.gov.ru