За ДТП с четырьмя погибшими омскому водителю грозит до 7 лет



Как ранее сообщал портал Gorod55, днем 24 апреля 2016 года в дежурную часть поступил тревожный звонок – в Советском округе произошла авария. Двигаясь по ул. Заозерной к мосту им. 60 лет ВЛКСМ на скорости 135 км/ч, водитель «Toyota Mark II» не справился с управлением. Следствием потери контроля над автомобилем стала страшная трагедия – в результате столкновения с бетонной опорой, на месте погибли четыре пассажирки автомобиля. Сотрудники полиции установили, что автомобиль находился в хорошем состоянии, и техническая неисправность не могла стать причиной ДТП. Всего в салоне было пять пассажиров.