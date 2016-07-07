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За ДТП с четырьмя погибшими омскому водителю грозит до 7 лет

7 июля 2016, 13:04
Авария у Телецентра.

В омский районный Первомайский суд передано дело помощника машиниста Алексея Ларионова, обвиняемого в по статье ч. 5 ст. 264 УК РФ. В результате нарушения ПДД, действия 26-летнего водителя по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц. Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Омской области.


Как ранее сообщал портал Gorod55, днем 24 апреля 2016 года в дежурную часть поступил тревожный звонок – в Советском округе произошла авария. Двигаясь по ул. Заозерной к мосту им. 60 лет ВЛКСМ на скорости 135 км/ч, водитель «Toyota Mark II» не справился с управлением. Следствием потери контроля над автомобилем стала страшная трагедия – в результате столкновения с бетонной опорой, на месте погибли четыре пассажирки автомобиля. Сотрудники полиции установили, что автомобиль находился в хорошем состоянии, и техническая неисправность не могла стать причиной ДТП. Всего в салоне было пять пассажиров.



Столкновение с бетонной опорой путепровода произошло в районе виадука у Телецентра.


В результате столкновения погибли четыре пассажирки Тойоты – в том числе годовалая девочка. На момент аварии ребенок был на руках одной из женщин. От полученных травм пассажирки скончались на месте. В страшном ДТП выжили водитель и одна из пассажирок, мать девочки.

Вину Ларионов отрицать не стал. За ДТП, унесшее жизни четырех человек, его могут лишить свободы сроком до 7 лет. Следствие вел ССО УМВД России по Омской области.


По материалам пресс-службы Прокуратуры России по Омской области

Верхнее фото: REGIK55 ОМСК
Фото в тексте: 55.mvd.ru, 55.mchs.gov.ru

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