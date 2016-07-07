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Вера Брежнева вновь разделась перед камерой 18+

7 июля 2016, 19:10
Смелый ролик.

Популярная в России исполнительница Вера Брежнева, вероятно, решила теперь покорить и зарубежную сцену. Накануне певица презентовала видеоклип на свою новую англоязычную работу Feel с альбома VERVERA.

Кроме того, Вера примерила на себя новый образ – вместо роковой красотки в клипе певица предстала загадочной дивой в необычный нарядах, а порой и без них, покоряя публику не только своими вокальными, но и внешними данными.

Сама Брежнева на своей странице в Instagram отметила касательно своей новой работы, что «песни рождаются разными». Композиция Feel появилась «не для чего-то, не почему-то», просто исполнительница «так почувствовала».



Судя по комментариям на YouTube, новую работу Веры поклонники приняли тепло. Тем не менее, некоторые упрекают исполнительницу за плохое произношение. Но практически все сошлись на том, что видеоряд выглядит очень интересно.


Фото: скриншот из видео на YouTube

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