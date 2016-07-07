Ольгу Бузову с голой попой увидели в тренажерном зале 18+

Известная телеведущая Ольга Бузова снова взбудоражила поклонников очередной фото «засветкой». На этот раз Оля решила позаниматься спортом в фитнес клубе, выбрав для этого, как считают пользователи сети Интернет, не совсем подходящий наряд.
Среди комментариев к фотографии, размещенной на ее странице
На самом деле такая фотография для Ольги верх приличия. Вспомним хотя бы кадр с букетом роз.
Или фотографии с тропического отдыха.
Ольга Бузова всегда не забудет напомнить всем о своей безупречной фигуре.