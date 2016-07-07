Город55
ГлавноеВсе новости

Ольгу Бузову с голой попой увидели в тренажерном зале 18+

7 июля 2016, 09:23
Очередная засветка.

Известная телеведущая Ольга Бузова снова взбудоражила поклонников очередной фото «засветкой». На этот раз Оля решила позаниматься спортом в фитнес клубе, выбрав для этого, как считают пользователи сети Интернет, не совсем подходящий наряд.

Среди комментариев к фотографии, размещенной на ее странице instagram.com/buzova86, есть множество осуждающих. Читатели считают, что сильно видно попу, и что при махах ногами вид будет ну совершенно неприличный.


На самом деле такая фотография для Ольги верх приличия. Вспомним хотя бы кадр с букетом роз.


Или фотографии с тропического отдыха.


Ольга Бузова всегда не забудет напомнить всем о своей безупречной фигуре.

#Новости#Здоровье#18+#Главное#Отдых#Спорт
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20