Команда БКС в «Гонке Героев» прошла огонь, воду и медные трубы

Новосибирск 2-3 июля впервые принял у себя грандиозное мероприятие – «Гонку Героев». Событие проходило на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны РФ. За два дня в соревнованиях приняли участие около 1,2 тыс. человек, которые преодолели 7 км по пересеченной местности и прошли на этом пути 35 различных препятствий.
Первой эта «Гонка Героев» стала и для команды «БКС Премьер»*, представляющей финансовую группу «БКС». Для БКС Новосибирск – особый город, в котором 21 год назад началась история инвестиционной компании «БКС». Так что для 70 героев из филиалов «БКС Премьер» в Красноярске, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Омске, Новосибирске и Тольятти гонка стала возможностью не только проверить себя на выносливость и смелость, но и отметить день рождения компании, почувствовав в деле сплоченность и командный дух.
«Участие в «Гонке Героев», приуроченное к 21-й годовщине компании «БКС», помогло нам почувствовать, как можно преодолевать трудности и достигать амбициозных задач, когда мы все работаем как один единый, сплоченный коллектив, доверяя друг другу и понимая друг друга с полуслова, – рассказывает капитан команды «БКС Премьер» Евгений Поликарпов.
«Впечатления просто потрясающие! Команда сработала дружно и слаженно, забег прошел на позитивной волне. Всю дорогу подбадривали друг друга и шутили. Благодаря «Гонке Героев» мы открыли для себя лучшие стороны участников, появилось стопроцентное доверие, нам удалось еще сильнее сблизиться и почувствовать надежное плечо коллег. Мы получили невероятный адреналин во время прыжков в воду с высоты. Препятствия были рассчитаны на выносливость, некоторые сомневались, но и тут команда не подвела: сомневающимся была предложена моральная и физическая поддержка, обеспечивавшая мгновенное принятие правильного решения», – поделился своими эмоциями еще один участник команды «БКС Премьер» директор омского филиала БКС Ирина Махова.
Поддержать представителей компании приехали более 100 болельщиков – сотрудников БКС, родных и близких участников.
«Гонка Героев» – командный марафон на военных полигонах страны с имитацией боевых действий. Данное мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны РФ. Масштабный проект «Гонка Героев» был запущен в 2014 г., в нем принимают участие жители 14 регионов России от Калининграда и до Камчатки.
*Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014, лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
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