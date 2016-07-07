Команда БКС в «Гонке Героев» прошла огонь, воду и медные трубы

«Впечатления просто потрясающие! Команда сработала дружно и слаженно, забег прошел на позитивной волне. Всю дорогу подбадривали друг друга и шутили. Благодаря «Гонке Героев» мы открыли для себя лучшие стороны участников, появилось стопроцентное доверие, нам удалось еще сильнее сблизиться и почувствовать надежное плечо коллег. Мы получили невероятный адреналин во время прыжков в воду с высоты. Препятствия были рассчитаны на выносливость, некоторые сомневались, но и тут команда не подвела: сомневающимся была предложена моральная и физическая поддержка, обеспечивавшая мгновенное принятие правильного решения», – поделился своими эмоциями еще один участник команды «БКС Премьер» директор омского филиала БКС Ирина Махова.