Среди ясного неба: полет на воздушном шаре

Пока будущие воздухоплаватели фотографируются и прогуливаются по травке, экипаж начинает подготовку аэростатов, которые приехали на аэродром в больших прицепах. Сначала собирается корзина или гондола. Она традиционно плетется из ротанга, а некоторые ее части обтягиваются кожей. Эти материалы легкие, эластичные и хорошо ведут себя в любых погодных условиях, эффективно принимают на себя динамические нагрузки при посадках теплового аэростата. Далее крепится силовая установка из блока горелок и газовых баллонов.

Затем вся конструкция переворачивается на бок, чтобы наполнить оболочку воздухом. Огромный вентилятор постепенно заполняет купол на глазах будущих воздухоплавателей, шар растет и расправляет «плечи», как великан после долгого сна.