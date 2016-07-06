Среди ясного неба: полет на воздушном шаре

В Омске воздухоплавательный спорт появился в 2006 году благодаря председателю Федерации воздухоплавательного спорта Омска и области, директору клуба «Пилот» Орлову Илье Викторовичу.
Десять лет в небе над Омской областью летают пестрые красавцы. Сейчас воздушные шары взлетают два раза в день, утром и вечером, и почти каждый полет на высоте около 2000 метров над землей, произносятся главные слова: «Будь моей женой!», специально для влюбленных пар в арсенале клуба скоро появится аэростат в виде огромного красного сердца.
Летать на воздушном шаре могут все: нет никаких ограничений по полу, возрасту, весу и росту. Дети, дедушки и бабушки, студенты, бизнесмены и академики летали клубом «Пилот»! Обзорные полеты проводятся в любое время года, главными условиями являются желание и подходящая погода: ветер не более 5 м/с, отсутствие осадков, низкой облачности и грозовых очагов.
На старт, внимание... Взлет!
Чаще всего взлетают сразу несколько шаров. Зрелище это неописуемое, да и фото на фоне летящих рядом соседей куда живописнее. Отличаются аэростаты не только по цвету, но и по вместительности, в них помещаются от четырех до восьми человек.
Пока будущие воздухоплаватели фотографируются и прогуливаются по травке, экипаж начинает подготовку аэростатов, которые приехали на аэродром в больших прицепах. Сначала собирается корзина или гондола. Она традиционно плетется из ротанга, а некоторые ее части обтягиваются кожей. Эти материалы легкие, эластичные и хорошо ведут себя в любых погодных условиях, эффективно принимают на себя динамические нагрузки при посадках теплового аэростата. Далее крепится силовая установка из блока горелок и газовых баллонов.
Затем вся конструкция переворачивается на бок, чтобы наполнить оболочку воздухом. Огромный вентилятор постепенно заполняет купол на глазах будущих воздухоплавателей, шар растет и расправляет «плечи», как великан после долгого сна.
Оболочка изготавливается из легких, прочных и термостойких материалов, таких как полиэстер, полиамид или лавсан. А ее нижняя часть - из специального жаропрочного материала – номекса, способного выдерживать температуру до 1300ºС, поэтому опасаться незачем.
Земля, прощай!
В наполненный воздухом купол запускают огненный залп из горелок. Все, кто совершают обзорный полет, затаив дыхание наблюдают, ведь большинство людей видели аэростаты только на красивых обоях для рабочего стола или в романтических комедиях.
«Земля, прощай, в добрый путь!», - вскрикивает пилот, и земля начинает постепенно исчезать, но в небе так спокойно, что чувствуешь себя в полной безопасности. На высоте тепло, движение очень плавное, нет комаров, мошек и прочей кусучей живности, а какие виды! За час обзорного полета под ногами счастливых «летателей» проносится около 20-25 километров неповторимых пейзажей. Чувства – нереальные!
Земля, привет
Перед приземлением еще раз напоминают про инструктаж, просят присесть на корточки и крепко держаться руками за веревочные поручни, пока пилот он не разрешит вставать.
Но после посадки приключения не заканчиваются! По всероссийской традиции все воздухоплавательные клубы проводят обряд посвящения и присваивают графский титул! Про сам обряд члены клуба «Пилот» не рассказывают – это сюрприз.
Выбрав путешествие на аэростате, вы почувствуете себя не только искателем приключений времен Жюля Верна, но и получите:
- 1 час полета на воздушном шаре
- сопровождение опытного пилота
- индивидуальный трансфер из Омска и обратно
- обряд посвящения в воздухоплаватели с шампанским и конфетами
- сертификат участника первого полета
- страхование участников полета
- и, конечно, незабываемые впечатления от первого полета на аэростате!
И помните, летать можно не только во сне!
Воздухоплавательный клуб «Пилот»
Адрес: пр. Мира, 112/2
Телефон: 40-70-03
*Все фотографии являются собственностью воздухоплавательного клуба «Пилот».
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