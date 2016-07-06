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Омички хотят целоваться с армянами, высокими парнями и по-французски

6 июля 2016, 16:49
Разнообразные запросы.

Сегодня, 6 июля, празднуется Всемирный день поцелуя. В честь этого события «Яндекс» изучил запросы пользователей из Омска о поцелуях.

Жители нашего города делают большое количество поисковых запросов на тему поцелуев – более 15 тысяч в месяц. Одна из самых популярных тем – как целоваться. О ней спрашивают около 1,2 тысяч раз в месяц.

Кроме того, «Яндекс» выбрал наиболее необычные поисковые запросы омичей на тему поцелуев:

- «как правильно целоваться с женой»;
- «как научиться целоваться на руке»;
- «как целоваться классно»;
- «почему армяне не целуются»;
- «почему нельзя целовать кошек»;
- «как правильно целоваться на клубнике»;
- «как целуются знаки зодиака»;
- «как целоваться с высокими парнями»;
- «поцелуй в лоб что означает»;
- «как правильно целоваться подросткам в 13 лет»;
- «что означает целоваться во сне с мужчиной».

Большая часть запросов о поцелуях связана с кинофильмами, в названии которых присутствует слово «поцелуй». Возглавляет топ таких запросов в России романтическая комедия «50 первых поцелуев».



Далее расположилась черная комедия с Робертом Дауни-младшим в главной роли «Поцелуй на вылет».



Замкнул тройку лидеров боевик Ренни Харлина 1996 года «Долгий поцелуй на ночь».



Кроме того, в поисковых запросах россиян фигурируют такие киноленты как «Поцелуй мамочку на ночь» (2013 год, ужасы), «Французский поцелуй» (1995 год, драма), «Поцелуй бабочки» (2006 год, боевик), «Поцелуй вампира» (1989 год, ужасы/комедия), «Те, кого нельзя целовать» (2015 год, драма), «Поцелуй на удачу» (2006 год, фэнтезийная комедия), «Поцелуй меня» (2011, драма).


Фото: иллюстрация

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