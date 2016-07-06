Омички хотят целоваться с армянами, высокими парнями и по-французски





Кроме того, в поисковых запросах россиян фигурируют такие киноленты как «Поцелуй мамочку на ночь» (2013 год, ужасы), «Французский поцелуй» (1995 год, драма), «Поцелуй бабочки» (2006 год, боевик), «Поцелуй вампира» (1989 год, ужасы/комедия), «Те, кого нельзя целовать» (2015 год, драма), «Поцелуй на удачу» (2006 год, фэнтезийная комедия), «Поцелуй меня» (2011, драма).