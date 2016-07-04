Омские руферы доигрались: экстремальный подъем на Телебашню

Омские любители экстремальных развлечений на высоте, похоже, доигрались. Проникновение на закрытые объекты подошло к предсказуемому финалу – руферов ищет полиция. Молодые люди умудрились подняться на охраняемый объект: омскую Телебашню на проспекте Мира.
Бодрый подъем на 196-метровое сооружение скажется негативно не только для нарушителей, но и для их родителей, и для служб, в ведении которых, как раз и находится охрана телебашни.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску, по факту проникновения уже ведется проверка. Будет опрошен ряд лиц, в дальнейшем предприняты меры, исключающие повторение подобных инцидентов.
Руферов найдут, проведут с ними профилактическую беседу, накажут за проникновение на охраняемый объект, сообщат в учебные заведения. Их родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Напомним, какие еще «подвиги» совершили в 2016 году омские любители развлечений на высоте: