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Омские руферы доигрались: экстремальный подъем на Телебашню

4 июля 2016, 17:29
Печальные последствия.

Омские любители экстремальных развлечений на высоте, похоже, доигрались. Проникновение на закрытые объекты подошло к предсказуемому финалу – руферов ищет полиция. Молодые люди умудрились подняться на охраняемый объект: омскую Телебашню на проспекте Мира.

Бодрый подъем на 196-метровое сооружение скажется негативно не только для нарушителей, но и для их родителей, и для служб, в ведении которых, как раз и находится охрана телебашни.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску, по факту проникновения уже ведется проверка. Будет опрошен ряд лиц, в дальнейшем предприняты меры, исключающие повторение подобных инцидентов.

Руферов найдут, проведут с ними профилактическую беседу, накажут за проникновение на охраняемый объект, сообщат в учебные заведения. Их родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, какие еще «подвиги» совершили в 2016 году омские любители развлечений на высоте:




#Новости#Общество#Город
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