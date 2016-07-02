Команда БКС примет участие в первой сибирской «Гонке Героев»

Первой эта «Гонка Героев» будет и для команды «БКС Премьер», представляющей финансовую группу «БКС». Для БКС Новосибирск – особый город, в котором 21 год назад началась история одной из крупнейших инвестиционных компаний Восточной Европы. Так что для 70 героев из филиалов «БКС Премьер» в Красноярске, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Омске, Новосибирске и Тольятти предстоящая гонка – это возможность не только проверить себя на выносливость и смелость, но и отметить день рождения компании, почувствовав на деле сплоченность и командное единение.