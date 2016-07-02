Команда БКС примет участие в первой сибирской «Гонке Героев»

Новосибирск 2-3 июля впервые примет у себя грандиозное событие – «Гонку Героев». Мероприятие будет проходить на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны РФ. За два дня в соревнованиях поучаствуют около 1,2 тыс. человек, которым предстоит преодолеть 7 км по пересеченной местности и пройти на этом пути 35 различных препятствий.
Первой эта «Гонка Героев» будет и для команды «БКС Премьер», представляющей финансовую группу «БКС». Для БКС Новосибирск – особый город, в котором 21 год назад началась история одной из крупнейших инвестиционных компаний Восточной Европы. Так что для 70 героев из филиалов «БКС Премьер» в Красноярске, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Омске, Новосибирске и Тольятти предстоящая гонка – это возможность не только проверить себя на выносливость и смелость, но и отметить день рождения компании, почувствовав на деле сплоченность и командное единение.
«Участие в «Гонке Героев», приуроченное к 21-й годовщине компании «БКС», позволит нам прочувствовать, как можно преодолевать трудности и достигать амбициозных задач, когда мы все работаем как один единый, сплоченный коллектив, доверяя друг другу и понимая друг друга с полуслова, – рассказывает капитан команды «БКС Премьер» Евгений Поликарпов. Поддержать представителей компании в их борьбе за победу приедут более 100 болельщиков из состава как сотрудников, так и родных и близких участников.
Приглашаем вас посетить это яркое, увлекательное мероприятие 2 июля, получить удовольствие от зрелища, а сразу после финиша – наши комментарии и отзывы о «Гонке Героев»!
Контактные лица от БКС: Евгений Поликарпов (89161090379), Григорий Сосновский (89069077117). Аккредитация не нужна. Мероприятие общественное, открытое.
Когда: 2 июля, начало в 10:00
Где: полигон НВВКУ (военная академия)
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