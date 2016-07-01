Введение новых купюр в 200 и 2000 рублей упростит расчеты россиян

Впервые за новую историю России Центральный банк РФ проведет кампанию по выбору символов, которые будут изображены на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, объявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Новые обороты планируется ввести в номинал в 2017 году. По мнению ЦБ, они упростят расчеты россиян.
Действительно ли купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, по вашей оценке, смогут упростить расчеты россиян?
Давно ли назрела, по вашей оценке, потребность в таких купюрах в сравнении с другими странами и почему об их выпуске задумались только сейчас?
Как вы оцениваете инициативу ЦБ провести общероссийский опрос на портале в Интернете для того, чтобы выбрать символы, которые будут изображены на банкнотах? Зачем ЦБ РФ впервые в новейшей истории решил провести такой опрос, действительно ли социальная значимость символов, изображенных на купюрах, так высока.
Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер» в Омске.
Для принятия решения о введении новой банкноты Центробанк проводит серьезную экспертизу на предмет целесообразности. В частности, эксперты изучают динамику изменения объема купюр различного номинала, изучаются многие прошлые и текущие макроэкономические параметры. По нашему мнению, введение новых купюр в 200 и 2000 рублей целесообразно, так как отвечает задаче упрощения расчетов за товары и услуги – значительная часть наличных платежей в России находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также между тысячей и пятью тысячами рублей. Мы позитивно оцениваем проведение общероссийского опроса для выбора символов новых купюр, и позитив этот не столько в том, что социальная значимость символов, изображенных на купюрах, высока, а в открытости обсуждения, в возможности для каждого человека своим голосом повлиять на облик денежных знаков.
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