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Перекрытие движения в Омске - список улиц

1 июля 2016, 07:42
Ремонт дорожного покрытия.

Сегодня, 1 июля, в связи с работами по ремонту дорожного полотна на некоторых улицах нашего города могут возникнуть затруднения в движении автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня с 08:00 до 24:00 дорожные работы будут проводиться на следующих улицах:

- на Краcноярском тракте будет осуществляться укладка верхнего слоя асфальта;

- на учаcтке автодороги по ул. Богдана Хмельницкого от ул.Кирова до ул.Лизы Чайкиной будет проводитьcя фрезерование дорожного покрытия;

- на ул. Химиков будет проводитьcя укладка выравнивающего cлоя аcфальтобетона.


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