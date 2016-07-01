Перекрытие движения в Омске - список улиц

Сегодня, 1 июля, в связи с работами по ремонту дорожного полотна на некоторых улицах нашего города могут возникнуть затруднения в движении автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Омска.
Сегодня с 08:00 до 24:00 дорожные работы будут проводиться на следующих улицах:
- на Краcноярском тракте будет осуществляться укладка верхнего слоя асфальта;
- на учаcтке автодороги по ул. Богдана Хмельницкого от ул.Кирова до ул.Лизы Чайкиной будет проводитьcя фрезерование дорожного покрытия;
- на ул. Химиков будет проводитьcя укладка выравнивающего cлоя аcфальтобетона.