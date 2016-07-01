Деноминация рубля – масштабная операция стартовала 1 июля 2016 года

С 1 июля белорусский рубль стремительно «подешевел» в соотношении 1 к 10000. Соседняя с Россией страна провела деноминацию национальной валюты. Как сообщают белорусские СМИ, граждане массово перестают быть «миллионерами», а в их кошельках впервые со времен СССР снова появятся монеты.
В обращение выпускают семь номиналов банкнот 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь видов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек. Монетами станут так же 1 и 2 рубля.
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Банкноты и монеты образца 2009 года заменят денежные знаки образца 2000 года. Дизайн новых белорусских рублей выполнен в единой концепции «Мая краіна – Беларусь». Каждый номинал несет изображение определенного памятника архитектуры и градостроительства.
На 5 рублях изображена Брестская область; на 10 – Витебская область; 20 – Гомельская; 50 – Гродненская; 100 – Минская область; 200 – Могилевская; 500 – г. Минск.
Издание приводит таблицу, где можно сравнить старые и новые белорусские деньги.
Сообщается, что старые и новые банкноты будут находиться в параллельном обращении до конца 2016 года. После – старые деньги будут менять на новые в Нацбанке до 2021 года.
Пока курс новых денег следующий: 1 доллар стоит 2 белорусских рубля, 1 российский рубль идет за 30 белорусских копеек.