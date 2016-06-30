Прекращение поставок импортного алкоголя - дефицит акцизных марок

В скором времени импорт алкоголя в РФ может прекратиться из-за возникшего дефицита акцизных марок. Если ситуация не изменится, то к концу июля часть ходового товара может пропасть с прилавков, сообщает издание «
Изданием обращается внимание на тот факт, что выдача акцизных марок старого образца импортерам завершается в настоящее время, при этом из-за отсутствия запасов на cкладе Центральной акцизной таможни она уже прекращена по ряду номенклатурных позиций, а выдача марок нового образца не осуществляется.
Сложившуюся ситуацию в САИП (Союз импортеров алкогольной продукции) называют критической, готовя связанное с этим обращение к первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Представитель правления союза импортеров Валерий Филатов отметил в беседе с изданием, что после завершившейся в мае 2016 года реорганизации в акционерное общество ФГУП «Гознак» Федеральной таможенной cлужбе (ФТC) необходимо было провести тендер, направленный на поиск подрядчика для производства акцизных марок нового образца, но этот конкурс не объявлен по сей день.
Кроме того, сложности с получением марок подтвердил «Коммерсанту» представитель Bacardi. Максим Каширин, возглавляющий Simple Group, сообщил изданию, что компания успела запастись стоками и марками, поэтому сложностей пока нет, но если марок не будет до сентября, то последствия могут оказаться болезненными.
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