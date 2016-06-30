Прекращение поставок импортного алкоголя - дефицит акцизных марок

Сложившуюся ситуацию в САИП (Союз импортеров алкогольной продукции) называют критической, готовя связанное с этим обращение к первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Представитель правления союза импортеров Валерий Филатов отметил в беседе с изданием, что после завершившейся в мае 2016 года реорганизации в акционерное общество ФГУП «Гознак» Федеральной таможенной cлужбе (ФТC) необходимо было провести тендер, направленный на поиск подрядчика для производства акцизных марок нового образца, но этот конкурс не объявлен по сей день.