Город55
ГлавноеВсе новости

Ребенок сбит в Нефтяниках: неожиданно выбежал на проезжую часть

29 июня 2016, 16:44
Ребенок сбит в Нефтяниках: неожиданно выбежал на проезжую часть

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 29 июня, около 14 часов.

Предварительно установлено, что 35-летний омич ехал на а/м ВАЗ-2112 по междворовому проезду. В районе жилого дома №55 по улице 22-е Апреля автомобиль сбил мальчика 2004 г.р. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу. Стражи порядка установили, что мальчик выбежал из торгового павильона. На улице он находился без сопровождения взрослых. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

#Новости#ДТП#Происшествия
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20