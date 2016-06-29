Ребенок сбит в Нефтяниках: неожиданно выбежал на проезжую часть

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 29 июня, около 14 часов.
Предварительно установлено, что 35-летний омич ехал на а/м ВАЗ-2112 по междворовому проезду. В районе жилого дома №55 по улице 22-е Апреля автомобиль сбил мальчика 2004 г.р. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.
Несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу. Стражи порядка установили, что мальчик выбежал из торгового павильона. На улице он находился без сопровождения взрослых. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области