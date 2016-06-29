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НЛО приблизились к Омску: группа загадочных объектов – видео

29 июня 2016, 10:59
Сообщение очевидцев.

В небе южнее Омска снова замечены НЛО. На этот раз, как сообщается в социальных сетях «Близкие контакты третьего вида» состоялись неподалеку от Черлакского тракта.

Очевидцам удалось снять видео. Загадочный объект находился в воздухе над противоположным берегом Иртыша.

Как обычно происходит в таких случаях, кадры получились размытыми. По-видимому, съемка ведется на большом приближении. Белый шар «скачет» из стороны в сторону. Пользователи социальных сетей предположили, что очевидцы «паникуют».

Кроме единичного белого шара на ролике видна группа из трех белых точек, а также другие размытые очертания.

Напомним, появление НЛО в Омске и Омской области явление нередкое. Недавно святящиеся объекты видели в районе Нефтезавода в черте города, а также в Таре. Причем тарское НЛО британские СМИ подали, как испытание сверхсекретного оружия.

Возможно, и видеоролик с НЛО над Черлаком также непрост, и это испытания сверхсекретного летательного аппарата.


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