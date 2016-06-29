НЛО приблизились к Омску: группа загадочных объектов – видео

В небе южнее Омска снова замечены НЛО. На этот раз, как сообщается в социальных сетях «Близкие контакты третьего вида» состоялись неподалеку от Черлакского тракта.
Очевидцам удалось снять видео. Загадочный объект находился в воздухе над противоположным берегом Иртыша.
Как обычно происходит в таких случаях, кадры получились размытыми. По-видимому, съемка ведется на большом приближении. Белый шар «скачет» из стороны в сторону. Пользователи социальных сетей предположили, что очевидцы «паникуют».
Кроме единичного белого шара на ролике видна группа из трех белых точек, а также другие размытые очертания.
Напомним, появление НЛО в Омске и Омской области явление нередкое. Недавно святящиеся объекты видели
Возможно, и видеоролик с НЛО над Черлаком также непрост, и это испытания сверхсекретного летательного аппарата.