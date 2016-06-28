Символ семьи и верности в Омске вернули на прежнее место



Теперь скульптура лебедей выполнена из металла, и размещены птицы на высоком постаменте. Кроме того, к трем символам семьи и верности добавили четвертый. Кстати, раньше именно лебединая численность вызывала вопросы у отдыхавших здесь омичей. Почему их не двое, а трое… Версии были разные. Теперь же версий прибавится еще.