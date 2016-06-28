Символ семьи и верности в Омске вернули на прежнее место

Сегодня, как сообщает пресс-служба мэрии, в Советском округе Омска в торжественной обстановке вернули на место обновленную скульптурную композицию лебедей, которая, напомним, размещается в сквере
Ранее лебедей пришлось демонтировать из-за того, что непрочная конструкция, выполненная из гипса и бетона, начала разрушаться от воздействия атмосферных условий и вандалов.
Теперь скульптура лебедей выполнена из металла, и размещены птицы на высоком постаменте. Кроме того, к трем символам семьи и верности добавили четвертый. Кстати, раньше именно лебединая численность вызывала вопросы у отдыхавших здесь омичей. Почему их не двое, а трое… Версии были разные. Теперь же версий прибавится еще.
В социальных сетях уже появились первые комментарии: «…они слетали за четвертым».
Кстати, сквер Старозагородной рощи, один из красивейших в Омске, весной 2015 года подвергся массированному «удару» уже не со стороны вандалов, а со стороны городской мэрии.
Стволы-обрубки стояли голыми больше года. После пил «озеленителей» они едва оправились только в 2016 году.