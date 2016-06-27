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Певица Глюкоза ошарашила всех, выложив голое фото в Instagram 18+

27 июня 2016, 09:15
Потомучтожарко.

За последние несколько месяцев известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом Глюк'oZa, эпатировала своими снимками поклонников не один раз. Но всегда, фотографии, появлявшиеся на ее странице instagram.com/chistyakova_ionova/ были хоть чуточку, но целомудренными.


Обнаженка была, но прикрытая. И вот сегодня ночью свершилось - Глюк'oZa появилась в сети Интернет совершенно без одежды, сопроводив снимок лишь коротким хештегом #потомучтожарко .


Видимо, так на певицу повлияла 32-градусная жара, стоящая в эти дни в Москве. В столице, напомним, из-за экстремальной погоды объявлен оранжевый код.


Примечательно, что «супер снимок» провисел у Глюкозы на странице всего одну ночь. К утру его уже не было. Однако, как известно, в Интернет, что появилось, то уже никуда не исчезнет. Хорошая фигура!


Кроме «голого снимка» у Глюкозы на странице есть и еще на что посмотреть.


И даже что послушать.


#Новости#Афиша#18+#Отдых#Музыка#Общество
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