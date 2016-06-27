Певица Глюкоза ошарашила всех, выложив голое фото в Instagram 18+

За последние несколько месяцев известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом
Обнаженка была, но прикрытая. И вот сегодня ночью свершилось - Глюк'oZa появилась в сети Интернет совершенно без одежды, сопроводив снимок лишь коротким хештегом #потомучтожарко .
Видимо, так на певицу повлияла 32-градусная жара, стоящая в эти дни в Москве. В столице, напомним, из-за экстремальной погоды объявлен оранжевый код.
Примечательно, что «супер снимок» провисел у Глюкозы на странице всего одну ночь. К утру его уже не было. Однако, как известно, в Интернет, что появилось, то уже никуда не исчезнет. Хорошая фигура!
Кроме «голого снимка» у Глюкозы на странице есть и еще на что посмотреть.
И даже что послушать.