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Улица Пушкина в Омске не прошла проверку: асфальт новый, ямы старые

23 июня 2016, 08:44
Главное, уложиться в сроки? Качество никому не важно?

В среду 22 июня вечером в городе снова прошла гроза с дождем и сильным ветром. Местами на парковках повалило деревья, а осадки выявили все огрехи, которые допустили дорожные подрядные организации, занятые на ремонте омских магистралей.

В частности на улице Пушкина часть старых ям осталась на месте даже после укладки нового асфальтобетонного покрытия.


Местные жители сообщают, что громадная яма у пересечения улицы Пушкина с улицей Маяковского, которая образовалась здесь много лет назад, и которая в каждую грозу заполнялась дождевой водой, осталась на месте даже после ремонта дороги:

«Дорожникам видимо сроки поджимают. Гонят катки как гоночные автомобили. Еще на отрезке от Потанина до Масленникова не все готово, а они уже катают асфальт у Лермонтова. Мэрии качество ремонта не важно? Главное деньги освоить, да?»


«Лужа как была на перекрестке, так и стоит. Кучи грязи и канавы вдоль нового дорожного полотна как были, так и остались на месте. Но в отчетах, наверно, улицу Пушкина уже отремонтировали без замечаний!»


«Пешеходам, как и раньше до ремонта дороги, приходится обходить переход по проезжей части. По зебре мешает пройти лужа!»



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