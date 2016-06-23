Город55
ГлавноеВсе новости

У моста в Омске найдено второе тело предположительно с затонувшей яхты

23 июня 2016, 16:09
У моста в Омске найдено второе тело предположительно с затонувшей яхты

Сегодня в Омске вслед за первым телом в районе Николаевки найдено предположительно второе тело из числа пропавших пассажиров яхты, затонувшей на Иртыше в 3 часа ночи 20 июня 2016 года.

Тело предположительно второго пропавшего пассажира нашли в районе Центрального пляжа у Ленинградского моста.

Информацию редакции портала Gorod55.ru подтвердили в Омском следственном отделе Западно-Сибирского следственного Управления на транспорте:

«На данный момент можно сказать следующее: в 12:30 по местному времени обнаружено тело мужчины, на расстоянии 350 метров от Ленинградского моста. В настоящее время ведется процедура опознания тела. Есть основания полагать, что им может оказаться один из пассажиров яхты»

Что касается первого найденного сегодня тела предположительно пропавшего пассажира яхты, которое обнаружили рыбаки в районе поселка Николаевка, то в настоящее время идет процедура опознания. Она завершится к вечеру. Только тогда можно будет сказать что-то более определенное.

Яхта «Ольга» затонула на Иртыше в результате неудачного маневра 20 июня ночью. На борту судна находился судовладелец и шесть пассажиров. Пятерым удалось спастись самостоятельно – они выбрались на берег. Двое пропали. Их искали до 21 июня.

Было обследовано около 1 километра речного дна и около 3-х километров береговой линии. Всего в спасательной операции участвовала группировка из 50 человек. Было задействовано 17 единиц спецтехники.



#Новости#Город#Происшествия#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31