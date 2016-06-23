У моста в Омске найдено второе тело предположительно с затонувшей яхты

«На данный момент можно сказать следующее: в 12:30 по местному времени обнаружено тело мужчины, на расстоянии 350 метров от Ленинградского моста. В настоящее время ведется процедура опознания тела. Есть основания полагать, что им может оказаться один из пассажиров яхты»