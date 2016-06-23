У моста в Омске найдено второе тело предположительно с затонувшей яхты

Сегодня в Омске вслед за первым телом в районе Николаевки найдено предположительно второе тело из числа пропавших пассажиров яхты,
Тело предположительно второго пропавшего пассажира нашли в районе Центрального пляжа у Ленинградского моста.
Информацию редакции портала Gorod55.ru подтвердили в Омском следственном отделе Западно-Сибирского следственного Управления на транспорте:
«На данный момент можно сказать следующее: в 12:30 по местному времени обнаружено тело мужчины, на расстоянии 350 метров от Ленинградского моста. В настоящее время ведется процедура опознания тела. Есть основания полагать, что им может оказаться один из пассажиров яхты»
Что касается первого найденного сегодня тела предположительно пропавшего пассажира яхты, которое обнаружили рыбаки в районе поселка Николаевка, то в настоящее время идет процедура опознания. Она завершится к вечеру. Только тогда можно будет сказать что-то более определенное.
Яхта «Ольга» затонула на Иртыше в результате неудачного маневра 20 июня ночью. На борту судна находился судовладелец и шесть пассажиров. Пятерым удалось спастись самостоятельно – они выбрались на берег.
Было обследовано около 1 километра речного дна и около 3-х километров береговой линии. Всего в спасательной операции участвовала группировка из 50 человек. Было задействовано 17 единиц спецтехники.