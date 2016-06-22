В Омске взлетели в небо 5-метровые бронзовые журавли

Сегодня, 22 июня, в сквере 70-летия Победы в День памяти и скорби состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Журавли нашей памяти».
Началось мероприятие, посвященное 75-летию начала Великой Отечественной войны, с митинга и минуты молчания. Затем к новому памятнику были возложены цветы. На церемонии наряду с горожанами присутствовали ветераны и труженики тыла, сообщает пресс-служба холдинговой компанией «Акция».
В качестве инициатора проекта и автора идеи выступил Владимир Вострейкин, являющийся председателем Совета ветеранов САО. Создание скульптуры «Журавли нашей памяти» отчасти осуществлялось на пожертвованные омичами средства.
Закончилась церемония детской акцией «Миру-мир!», в рамках которой сотни воздушных шаров с изображением журавлей выпустили в небо.
Над созданием мемориала трудилась группа скульпторов во главе с архитектором Андреем Бородавкиным. Замысел и архитектурные решения скульптуры навеяны стихотворением Расула Гамзатова «Журавли». Торжественно представленная сегодня в сквере 70-летия Победы композиция высотой 4,5 метра выполнена из бронзы.
Фото: ХК «Акция»