В Омске взлетели в небо 5-метровые бронзовые журавли

Началось мероприятие, посвященное 75-летию начала Великой Отечественной войны, с митинга и минуты молчания. Затем к новому памятнику были возложены цветы. На церемонии наряду с горожанами присутствовали ветераны и труженики тыла, сообщает пресс-служба холдинговой компанией «Акция».