Ремонт дорог в Омске: перекрытие движения и заторы на 22-23 июня

Сегодня и завтра на ряде улиц будет перекрыто или временно ограничено дорожное движение
Как сообщают в департаменте транспорта администрации города, это связано с выполнением определенных видов работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.
Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 22 июня с 18:00 до 7:00 23 июня по ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пранова и по ул. Лермонтова на участке от ул. Маршала Жукова до пр. К.Маркса.
Возможны затруднения в движении транспорта на следующих участках:
- по ул. Лукашевича на участке от ул. Волгоградской в сторону моста им. 60-летия ВЛКСМ — с 19:00 22 июня до 7:00 23 июня;
- по ул. Химиков, Нефтезаводской и Королева — 23 июня с 8.00 до 20:00;
- по ул. Б.Хмельницкого — 23 июня с 8:00 до 24:00;
- по пр.Мира — с 22:00 22 июня до 6:00 23 июня.
Источник: admomsk.ru