Ремонт дорог в Омске: перекрытие движения и заторы на 22-23 июня

Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 22 июня с 18:00 до 7:00 23 июня по ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пранова и по ул. Лермонтова на участке от ул. Маршала Жукова до пр. К.Маркса.