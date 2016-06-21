Tele2 подводит итоги первого года работы иркутского контактного центра

Иван Рыбинцев, руководитель иркутского контактного центра Tele2:

«Наша цель – максимально быстро и полно ответить на вопрос абонента, помочь ему разобраться с возникшими затруднениями независимо от времени суток и канала, через который он к нам обратился. Восемь миллионов обработанных за год обращений и 95% клиентов, оценивших помощь операторов на отлично – это хорошая характеристика работы, за которую я благодарю всю команду иркутского контактного центра. Такой результат мотивирует нас не останавливаться на достигнутом. Мы продолжим работать над качеством обслуживания наших клиентов».

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:

«Быстрое реагирование на запросы, своевременная помощь и гибкий подход к каждому клиенту – отличительные особенности абонентского обслуживания в нашей компании. По нашей статистике, каждый омский клиент Tele2 обращается в контактный центр не реже 1 раза в год. При этом удовлетворённость абонентов работой операторов держится на стабильно высоком уровне несколько лет подряд, что позволяет нам с гордостью говорить о качественном обслуживании, которое получают обратившиеся в контактный центр абоненты».