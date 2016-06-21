Tele2 подводит итоги первого года работы иркутского контактного центра

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о результатах первого года работы контактного центра компании. С июня 2015 года операторы центра ответили более чем на 8 миллионов звонков абонентов из регионов Сибири и Дальнего Востока. Чаще других в иркутский контактный центр звонили абоненты Иркутской области, Красноярского края и Омской области.
Омичи чаще всего обращались в контактный центр за консультацией о пакетных тарифных планах, информация о дополнительных услугах оператора и с вопросами о зачислении средств на лицевой счёт.
С начала 2016 года заметно выросло количество обращений, касающихся пакетных тарифных планов. За первые 5 месяцев 2016 года количество звонивших с подобными вопросами увеличилось с 5% до 9% от общего числа обращений. Этот факт демонстрирует увеличение интереса абонентов к продуктам оператора с включенными в абонентскую плату пакетами минут и интернет-трафика.
В целом по всем обслуживаемым регионам Tele2 при звонке на короткий номер 611 среднее время ожидания соединения абонента с оператором составило 20 секунд. При этом около 95 % абонентов оценили работу оператора и скорость решения проблемы на «отлично». Один из клиентов после консультации оставил следующий отзыв о работе оператора: «Добавить нечего. Поддержка – уровень «бог».
Операторы контактного центра осуществляют поддержку пользователей не только по телефону, но и через интернет-каналы. За год по электронной почте поступило более 10 000 писем. Более 20 000 абонентов обратились к консультантам звонкового центра через веб-чат на сайте Tele2. Популярен был и принципиально новый канал обслуживания: на линию поддержки Tele2 в популярном мессенджере Telegram поступило около 6 000 вопросов. Среднее время ожидания ответа на сообщения, направленные по электронной почте, составляло около 30 минут. Ответы на присланные в веб-чат Tele2 вопросы абоненты получали в течение 30 секунд.
Иван Рыбинцев, руководитель иркутского контактного центра Tele2:
«Наша цель – максимально быстро и полно ответить на вопрос абонента, помочь ему разобраться с возникшими затруднениями независимо от времени суток и канала, через который он к нам обратился. Восемь миллионов обработанных за год обращений и 95% клиентов, оценивших помощь операторов на отлично – это хорошая характеристика работы, за которую я благодарю всю команду иркутского контактного центра. Такой результат мотивирует нас не останавливаться на достигнутом. Мы продолжим работать над качеством обслуживания наших клиентов».
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Быстрое реагирование на запросы, своевременная помощь и гибкий подход к каждому клиенту – отличительные особенности абонентского обслуживания в нашей компании. По нашей статистике, каждый омский клиент Tele2 обращается в контактный центр не реже 1 раза в год. При этом удовлетворённость абонентов работой операторов держится на стабильно высоком уровне несколько лет подряд, что позволяет нам с гордостью говорить о качественном обслуживании, которое получают обратившиеся в контактный центр абоненты».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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