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Движение транспорта по улице Иртышская набережная в Омске закрывают

21 июня 2016, 07:09
Движение транспорта по улице Иртышская набережная в Омске закрывают

В пятницу, 24 июня, улица Иртышская набережная будет перекрыта в связи с проведением мероприятий, связанных с выпускными вечерами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогу перекроют с 21:00 до 23:00 на отрезке от улицы Циолковского до Ленинградского моста. Все виды транспорта пустят в объезд. Исключение только одно: автобусы, доставляющие выпускников к месту проведения праздничных мероприятий и фейерверка.

Движение приостанавливается на основании обращения департамента образования.

Кроме ограничения проезда, с 15:00 до 23:00 на вышеуказанном участке Иртышской набережной будет запрещена парковка любого автотранспорта кроме автобусов с выпускниками.

Для информирования граждан об ограничении движения в соответствующих местах установят временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.



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