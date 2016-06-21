Движение транспорта по улице Иртышская набережная в Омске закрывают

В пятницу, 24 июня, улица Иртышская набережная будет перекрыта в связи с проведением мероприятий, связанных с выпускными вечерами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Дорогу перекроют с 21:00 до 23:00 на отрезке от улицы Циолковского до Ленинградского моста. Все виды транспорта пустят в объезд. Исключение только одно: автобусы, доставляющие выпускников к месту проведения праздничных мероприятий и фейерверка.
Движение приостанавливается на основании обращения департамента образования.
Кроме ограничения проезда, с 15:00 до 23:00 на вышеуказанном участке Иртышской набережной будет запрещена парковка любого автотранспорта кроме автобусов с выпускниками.
Для информирования граждан об ограничении движения в соответствующих местах установят временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.