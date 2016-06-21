Движение транспорта по улице Иртышская набережная в Омске закрывают

Дорогу перекроют с 21:00 до 23:00 на отрезке от улицы Циолковского до Ленинградского моста. Все виды транспорта пустят в объезд. Исключение только одно: автобусы, доставляющие выпускников к месту проведения праздничных мероприятий и фейерверка.