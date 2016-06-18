Музыкальный марш в Омске: фестиваль духовых оркестров на улицах города

Дирижировать сводным оркестром, который будет состоять более чем из 250 человек, вновь приглашен заслуженный деятель искусств России, руководитель духового оркестра «Уралбэнд» полковник Александр Павлов. Визитной карточкой этого коллектива является большая шоу-программа «Танцующий оркестр», не имеющая аналогов в России. После парада на Соборной площади оркестры выступят в программе «В ритме 300».