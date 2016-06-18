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Музыкальный марш в Омске: фестиваль духовых оркестров на улицах города

18 июня 2016, 08:09
Мероприятия к 300-летию.

6 августа в рамках праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания Омска, в нашем городе вновь пройдет III Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары над Иртышом». Выступление духовых оркестров в этом году будет еще масштабнее.

Музыкальным маршем по Соборной Площади пройдут коллективы из Екатеринбурга, Барнаула, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Новосибирска, Сургута, республики Тыва и, разумеется, Омска.

Дирижировать сводным оркестром, который будет состоять более чем из 250 человек, вновь приглашен заслуженный деятель искусств России, руководитель духового оркестра «Уралбэнд» полковник Александр Павлов. Визитной карточкой этого коллектива является большая шоу-программа «Танцующий оркестр», не имеющая аналогов в России. После парада на Соборной площади оркестры выступят в программе «В ритме 300».


Источник: admomsk.ru

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