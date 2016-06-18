Емельяненко vs Мальдонадо: избиение на ринге, не самый удачный бой

В пятницу, 17 июня, в Санкт-Петербурге, прошел поединок между россиянином Федором Емельяненко и бразильцем Фабио Мальдонадо в рамках турнира Fight Nights Global 50. Бой получился ярким, зрелищным и кровавым. Оба бойца дрались до последнего. Победителя определили решением судей.
Поединок с Мальдонадо стал первым боем в России после объявления о завершении карьеры в 2012 году. Емельяненко снова вернулся на ринг в 2015-м. Бой состоялся в Японии и завершился победой россиянина. В своей профессиональной карьере 39-летний Федор Емельяненко провел 41 бой, в 36 из них одержал победу. 36-летний Фабио Мальдонадо провел 32 боя и одержал 22 победы.
Как сообщается, в первом раунде Емельяненко пропустил много ударов, после чего исход поединка едва не завершился для него провалом. Затем Последний император собрался и начал отыгрывать очки. В итоге победа досталась российскому спортсмену решением судей: 28:28 и два по 29:28.