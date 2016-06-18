Емельяненко vs Мальдонадо: избиение на ринге, не самый удачный бой

Поединок с Мальдонадо стал первым боем в России после объявления о завершении карьеры в 2012 году. Емельяненко снова вернулся на ринг в 2015-м. Бой состоялся в Японии и завершился победой россиянина. В своей профессиональной карьере 39-летний Федор Емельяненко провел 41 бой, в 36 из них одержал победу. 36-летний Фабио Мальдонадо провел 32 боя и одержал 22 победы.