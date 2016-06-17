Sport Inside: Слуцкий покинет сборную РФ. Названы кандидаты на замену

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о будущем тренера национальной команды нашей страны Леонида Слуцкого. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет приниматься после Чемпионата Европы 2016, сообщает Р-Спорт . Хотя в СМИ есть информация об окончании сотрудничества наставника с нашей сборной.