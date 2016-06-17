Sport Inside: Слуцкий покинет сборную РФ. Названы кандидаты на замену

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о будущем тренера национальной команды нашей страны Леонида Слуцкого. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет приниматься после Чемпионата Европы 2016, сообщает
В качестве возможных кандидатов изданием называются возглавляющий «Ростов», который занял в нынешнем сезоне второе место, Курбан Бердыев и Станислав Черчесов, выигравший с польской «Легией» чемпионат и национальный кубок.
Об уходе Леонида Слуцкого, замену которому уже начал искать РФС, с поста главного тренера сборной России вне зависимости от результатов Евро-2016 сообщил накануне
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил сборную России в августе прошлого года. После смены наставника нашей команде удалось пробиться в финальную часть Чемпионата Европы 2016 из очень непростого турнирного положения.
Заключительный матч сборной России в рамках группового этапа Евро-2016 с национальной командой Уэльса начнется во вторник, 21 июня, в 01:00 по омскому времени.
Фото: thesun.co.uk