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Sport Inside: Слуцкий покинет сборную РФ. Названы кандидаты на замену

17 июня 2016, 11:28
Смена рулевого.

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о будущем тренера национальной команды нашей страны Леонида Слуцкого. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет приниматься после Чемпионата Европы 2016, сообщает Р-Спорт. Хотя в СМИ есть информация об окончании сотрудничества наставника с нашей сборной.

В качестве возможных кандидатов изданием называются возглавляющий «Ростов», который занял в нынешнем сезоне второе место, Курбан Бердыев и Станислав Черчесов, выигравший с польской «Легией» чемпионат и национальный кубок.

Об уходе Леонида Слуцкого, замену которому уже начал искать РФС, с поста главного тренера сборной России вне зависимости от результатов Евро-2016 сообщил накануне Sport Inside на своей странице в социальной сети Twitter.


Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил сборную России в августе прошлого года. После смены наставника нашей команде удалось пробиться в финальную часть Чемпионата Европы 2016 из очень непростого турнирного положения.

Заключительный матч сборной России в рамках группового этапа Евро-2016 с национальной командой Уэльса начнется во вторник, 21 июня, в 01:00 по омскому времени.


Фото: thesun.co.uk

#Новости#Футбол#Главное#Спорт
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