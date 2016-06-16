В Омске открылся международный фестиваль

В этом году «Академия» продолжит расширять географические и жанровые границы. В программе фестиваля – спектакль театра «Читен» из Японии, выступление польского джазового коллектива, показы фильмов, снятых по спектаклям выдающихся европейских режиссеров Кристиана Люпы и Гжегожа Яжины.