В Омске открылся международный фестиваль

На старейшей сцене Омска – в академическом театре драмы - состоялась церемония открытия престижного театрального фестиваля.
Фестиваль «Академия» открылся концертом «Звезды XXI века». В исполнении солистов Большого театра и Омского симфонического оркестра прозвучали произведения П. Чайковского, Дж. Верди, Д. Россини, Д. Пуччини, Ж. Массне, Ж. Бизе. За дирижерским пультом – Александр Соловьев.
В афише «Академии» этого года – спектакли российских коллективов, заслуживших мировое признание. Зрители увидят постановки Московского академического театра им. Вл. Маяковского, Государственного академического театра кукол им. С.В. Образцова, Центра им. Вс. Мейерхольда, Школы-студии МХАТ.
В этом году «Академия» продолжит расширять географические и жанровые границы. В программе фестиваля – спектакль театра «Читен» из Японии, выступление польского джазового коллектива, показы фильмов, снятых по спектаклям выдающихся европейских режиссеров Кристиана Люпы и Гжегожа Яжины.
Особенность «Академии-2016» - обширная просветительская программа, включающая инновационный театральный проект «Бэби Лаб» для самых маленьких зрителей. Омичей и гостей проекта ждет насыщенный «Академический час» – мастер-классы, лекции и семинары, проведут которые профессионалы сферы театра: режиссер, руководитель социально-просветительского отдела БДТ имени Г.А. Товстоногова Борис Павлович (Санкт-Петербург), продюсер, композитор Джон Уильям Макдэниел (США), кандидат искусствоведения, театральный критик Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), директор – художественный руководитель ЦИМа Виктор Рыжаков и его заместитель Елена Ковальская, кандидат искусствоведения Ольга Андрейкина (Москва).
Завершится «Академия» постановкой Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова «Крик лангусты».
Источник: omskportal.ru