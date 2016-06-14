В России подскочили цены на алкоголь

Также отмечается, что минимальная стоимость водки объемами от 0,375 до 0,5 литра будет приравниваться к цене полулитровой бутылки. Первоначально с предложением об увеличении стоимости водки на 5 рублей выступила ФСРАР (федеральная служба по регулированию алкогольного рынка).