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В России подскочили цены на алкоголь

14 июня 2016, 14:57
По решению Минфина.

Накануне, 13 июня, в России выросла цена на водку до 190 рублей за 0,5 литра, прежде этот показатель составлял 185 рублей. Ранее о принятии соответствующего решения Минфином сообщалось на официальном портале правовой информации.

Также отмечается, что минимальная стоимость водки объемами от 0,375 до 0,5 литра будет приравниваться к цене полулитровой бутылки. Первоначально с предложением об увеличении стоимости водки на 5 рублей выступила ФСРАР (федеральная служба по регулированию алкогольного рынка).

В России минимальные значения цен на водку стали устанавливаться с 2009 года. Двумя годами ранее этот показатель находился на уровне 199 рублей, после чего увеличивался до 220 рублей.

Снижение цены на водку до 185 рублей произошло в феврале 2015 года. Данное решение приняли после выступления Владимира Путина, который отметил, что при высоких ценах на алкоголь значительно увеличивается употребление населением суррогатов.


Фото: иллюстрация

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