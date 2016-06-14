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Модель из Сибири разделась и выложила фото в социальную сеть 18+

14 июня 2016, 15:29
Пикантный снимок.

Модель с сибирскими корнями Алена Шишкова собрала за сутки десятки тысяч лайков своей новой откровенной фотографией, на которой она предстала в просвечивающем нижнем белье. Об этом сообщают тюменские СМИ. Именно этот город является родным для красавицы.

Откровенный снимок появился на странице instagram.com/missalena.92/ 13 июня. За сутки он набрал 140 тысяч лайков и около 1000 комментариев.


Красавица Алена Шишкова известна сразу по нескольким фактам из своей биографии. Во-первых, ранее она попала в тройку самых популярных страниц Instagram среди российских пользователей. Затем у Алены был роман с Тимати. Пара уже рассталась, у них есть общий ребенок.

И наконец, Алена Шишкова стала героиней видео, известного как «Две минуты позора Алены Шишковой». Конфуз с красавицей, напомним, произошел во время конкурса «Мисс Россия 2012». Ролик собрал больше 2 миллионов просмотров.

Кстати, еще одна модель из Сибири, также собирает обширную аудиторию поклонников в социальных сетях благодаря своей бурной общественной деятельности. Речь – о Лиане Клевцовой из Иркутска. Красавица прославилась публикациями «голых» фотографий, связанных с социально значимыми темами. Лиана уже заявляла о высоких процентах на ипотеку, дорогом бензине и даже посидела в клетке ради спасения пушных зверей.


Омские красавицы в этом плане более сдержаны. И если уж публикуют свои пикантные фото, то в связи с более веской причиной. Так, всемирно известная модель (и омичка) Влада Рослякова в прошлом году опубликовала «голые» фотографии и не с кем-нибудь, а с самой Йоко Оно!



#Новости#Афиша#Мода#Общество
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