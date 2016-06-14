Модель из Сибири разделась и выложила фото в социальную сеть 18+

Модель с сибирскими корнями Алена Шишкова собрала за сутки десятки тысяч лайков своей новой откровенной фотографией, на которой она предстала в просвечивающем нижнем белье. Об этом сообщают тюменские СМИ. Именно этот город является родным для красавицы.
Откровенный снимок появился на странице instagram.com/missalena.92/ 13 июня. За сутки он набрал 140 тысяч лайков и около 1000 комментариев.
Красавица Алена Шишкова известна сразу по нескольким фактам из своей биографии. Во-первых, ранее она попала в тройку самых популярных страниц Instagram среди российских пользователей. Затем у Алены был роман с Тимати. Пара уже рассталась, у них есть общий ребенок.
И наконец, Алена Шишкова стала героиней видео, известного как «Две минуты позора Алены Шишковой». Конфуз с красавицей, напомним, произошел во время конкурса «Мисс Россия 2012». Ролик собрал больше 2 миллионов просмотров.
Кстати, еще одна модель из Сибири, также собирает обширную аудиторию поклонников в социальных сетях благодаря своей бурной общественной деятельности. Речь – о
Омские красавицы в этом плане более сдержаны. И если уж публикуют свои пикантные фото, то в связи с более веской причиной. Так, всемирно известная модель (и омичка)