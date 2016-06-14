Модель из Сибири разделась и выложила фото в социальную сеть 18+



Омские красавицы в этом плане более сдержаны. И если уж публикуют свои пикантные фото, то в связи с более веской причиной. Так, всемирно известная модель (и омичка) Влада Рослякова в прошлом году опубликовала «голые» фотографии и не с кем-нибудь, а с самой Йоко Оно!