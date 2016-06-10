Омск снова город-сад: миллионы цветов, тысячи новых деревьев

В 2016 году омские скверы, парки, клумбы украсит более миллиона цветов. Планируется высадить свыше 5000 крупномерных деревьев, около 15 000 кустарников. Работы по озеленению ведутся во всех округах.
Большое внимание при этом уделяется так называемому гостевому маршруту, объектам, расположенным в центре города, в непосредственной близости от мест проведения предстоящих праздничных мероприятий.
Так, сегодня специалисты высаживали цветы на улице Тарской. Здесь создается композиция из пестрых однолетников, яркие полосы которых будут перемежаться мраморной крошкой.
«Цветочная рассада доставлена из теплицы в специальных торфяных стаканчиках, чтобы корневая система растений не пострадала при транспортировке, при пересадке в нагретую солнцем землю, — поясняет начальник службы озеленения ДЭУ ЦАО БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Наталья Томачкова.— Сразу же обеспечивается полив. Бегония очень декоративна, и при оформлении композиции используется несколько ее видов, что позволит создать настоящую цветочную картину».
В скверах у драмтеатра специалисты расстилают рулонный газон. Облик этих зеленых территорий кардинально меняется прямо на глазах. Уже высажено около 400 деревьев, травяной ковер вскоре украсится цветочными островками. Это лишь часть обновления озеленения, которое предусмотрено проектом реконструкции Любинского проспекта. Зеленые насаждения планомерно обновляются и на других участках.
Полностью преобразился придорожный сквер у дома 40 по улице Ленина. Березы, сосны, яблони, ранее высаженные здесь, по-настоящему вошли в силу. А напротив Музыкального театра недавно высажено 150 крупномеров туи.
«Работы по озеленению, в том числе по обновлению зеленых насаждений, ведутся во всех округах, — отметила главный агроном «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Цыганова.— В 2016 году на территории города планируется высадить свыше 5000 крупномерных 8-9 летних деревьев, более 15 000 кустарников, свыше миллиона цветов. Стоит сказать, что специалисты по озеленению получают в своей работе весомую помощь предприятий, предпринимателей, неравнодушных горожан. Огромное за это спасибо! Теперь главная задача — обеспечить деревьям, кустарникам, цветам надлежащий уход, чтобы они как можно дольше радовали всех нас».
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация