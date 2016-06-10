Омск снова город-сад: миллионы цветов, тысячи новых деревьев

«Работы по озеленению, в том числе по обновлению зеленых насаждений, ведутся во всех округах, — отметила главный агроном «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Цыганова.— В 2016 году на территории города планируется высадить свыше 5000 крупномерных 8-9 летних деревьев, более 15 000 кустарников, свыше миллиона цветов. Стоит сказать, что специалисты по озеленению получают в своей работе весомую помощь предприятий, предпринимателей, неравнодушных горожан. Огромное за это спасибо! Теперь главная задача — обеспечить деревьям, кустарникам, цветам надлежащий уход, чтобы они как можно дольше радовали всех нас».