Омичи на бочках проплывут сотни километров по Иртышу

В первое плавание плот с командой из 12 человек отправится в сторону Большеречья в июле. На судне, грузоподъемность которого составляет 7 тонн, установят мангал, палатку и даже караоке. О путешествии омичи сообщили в МЧС, однако еще не получили положительного ответа, передает «12 канал».