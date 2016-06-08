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Омичи на бочках проплывут сотни километров по Иртышу

8 июня 2016, 16:14
Самодельная конструкция.

Жители Омска занимаются строительством плота из бочек и досок площадью 45 квадратных метров. Команда, насчитывающая более 10 человек, собирается проплыть на самодельном судне около 250 километров по Иртышу.

В первое плавание плот с командой из 12 человек отправится в сторону Большеречья в июле. На судне, грузоподъемность которого составляет 7 тонн, установят мангал, палатку и даже караоке. О путешествии омичи сообщили в МЧС, однако еще не получили положительного ответа, передает «12 канал».

По словам одного из организаторов сплава Алексея Филимонова, команда подготовилась к непредвиденным ситуациям. Омичи возьмут с собой сварочный аппарат и запасные бочки на случай ремонта.

Фото: Алексей Филимонов (https://vk.com/id233363091)

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